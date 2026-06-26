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Τρόμος στον αέρα για επιβάτες όταν πιλότος έπαθε επιληπτική κρίση - «Οι γιοι μου ξεκίνησαν να προσεύχονται»

 26.06.2026 - 08:15
Τρόμος στον αέρα για επιβάτες όταν πιλότος έπαθε επιληπτική κρίση - «Οι γιοι μου ξεκίνησαν να προσεύχονται»

Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε στον αέρα των ΗΠΑ, όταν πιλότος που εκτελούσε δρομολόγιο από το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ προς τη Νέα Σκωτία του Καναδά, έπαθε επιληπτική κρίση.

Η πτήση AC7664 της Air Canada απογειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης από το αεροδρόμιο του Νιούαρκ και ενώ όλα πήγαιναν καλά, κάποια στιγμή το αεροπλάνο άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα. Επιβάτης της πτήσης κατέθεσε στο ABC news ότι είδε ξαφνικά τους αεροσυνοδούς να τρέχουν προς το πιλοτήριο και μετά από λίγα λεπτά να βγάζουν έξω σέρνοντας έναν από τους πιλότους.

Ο άνδρας φαινόταν πως πέρναγε μία κρίση και τέσσερις επιβάτες έσπευσαν να βοηθήσουν το προσωπικό ώστε να τον ακινητοποιούσουν. Όπως είπε, «για περίπου 40 λεπτά προσπαθούσαμε να τον κρατήσουμε κάτω και τον ελέγξουμε. Ήταν πραγματικά τρομακτικό». Όπως είπε, χρησιμοποίησαν ακόμη και τις ζώνες ασφαλείας προκειμένου να του ακινητοποιήσουν τα χέρια και τα πόδια.

Τον έλεγχο του αεροσκάφους ανέλαβε ο πρώτος αξιωματικός και επικοινώνησε με το αεροδρόμιο της Βοστώνης, προκειμένου να γίνει αναγκαστική προσγείωση. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και οι 61 επιβάτες της πτήσης αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Ο πιλότος όμως δεν είχε συνείδηση μέχρι να γίνει η προσγείωση, όπου και φάνηκε να σταματάει η κρίση που βίωνε.

Ο επιβάτης εξομολογήθηκε πως πέρασε κάθε σκέψη από το μυαλό του. Οι γιοι του που ταξίδευαν μαζί, ξεκίνησαν να προσεύχονται. «Ήμουν στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου. Είμαι απλώς ευγνώμων για το πώς τελείωσαν όλα».

Ο πιλότος κατέβηκε μόνος από το αεροπλάνο με τη βοήθεια διασωστών, οι οποίοι τον παρέλαβαν και τον μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, όπου και νοσηλεύεται.

Όσο για τους επιβάτες, η αεροπορική εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασίες προκειμένου να τους εξυπηρετήσει με τις επόμενες διαθέσιμες πτήσεις για να φτάσουν στον προορισμό τους.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

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