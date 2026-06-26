VIDEO: Σοκαριστικό δυστύχημα στο Νιού Τζέρσεϊ - Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε δύο γυναίκες σε διάβαση

Στο σοκαριστικό βίντεο φαίνονται η 58χρονη Μαριάνα Ελίζαμπεθ Βαλβέρδε Μπελτράν και η 61χρονη Μαρία Ιζαμπέλ ΝτεΛος Άντζελες Σαλγκάδο Αγιάλα να διασχίζουν διασταύρωση στο Νιούαρκ, όταν ξαφνικά ένα αφρενάριστο αυτοκίνητο της παρασύρει και κυριολεκτικά τις πετάει στον αέρα με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο.

Οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο 26χρονος Ντέιβιντ Τζ. Ζαπάτα-Βέρα, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από τις κάμερες κυκλοφορίας.

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Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι ο Ζαπάτα-Βέρα πάτησε γκάζι και πέρασε με ταχύτητα τη διάβαση καθώς το φανάρι ήταν έτοιμο να γίνει κόκκινο. «Δεν ξέρω αν ήταν μεθυσμένος, αλλά ούτως ή άλλως, πάτησε γκάζι» είπε ο μάρτυρας.

Ο 26χρονος από το Νιούαρκ παραδόθηκε στην αστυνομία την Τρίτη, τρεις ημέρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο, και κρατείται χωρίς εγγύηση.

Σε βάρος του ασκήθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού από τροχαίο, εγκατάλειψη δευτέρου βαθμού από τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και έκθεση σε κίνδυνο τρίτου βαθμού σε τραυματισμένο θύμα. Σε βάρος του ασκήθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού από τροχαίο, εγκατάλειψη δευτέρου βαθμού από τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και έκθεση σε κίνδυνο τρίτου βαθμού σε τραυματισμένο θύμα.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr