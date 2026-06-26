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ΔΙΕΘΝΗ

VIDEO: Σοκαριστικό δυστύχημα στο Νιού Τζέρσεϊ - Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε δύο γυναίκες σε διάβαση

 26.06.2026 - 08:53
VIDEO: Σοκαριστικό δυστύχημα στο Νιού Τζέρσεϊ - Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε δύο γυναίκες σε διάβαση

Τραγικό τέλος βρήκαν δύο γυναίκες στο Νιούαρκ του Νιού Τζέρσεϊ, όταν αφρενάριστο αυτοκίνητο τις παρέσυρε στη διάβαση και τις εκτόξευσε στον αέρα. Το δυστύχημα σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο ενώ επέστρεφαν από σπίτι όπου παρακολουθούσαν αγώνα του Μουντιάλ.

 

Στο σοκαριστικό βίντεο φαίνονται η 58χρονη Μαριάνα Ελίζαμπεθ Βαλβέρδε Μπελτράν και η 61χρονη Μαρία Ιζαμπέλ ΝτεΛος Άντζελες Σαλγκάδο Αγιάλα να διασχίζουν διασταύρωση στο Νιούαρκ, όταν ξαφνικά ένα αφρενάριστο αυτοκίνητο της παρασύρει και κυριολεκτικά τις πετάει στον αέρα με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο.

 

Οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο 26χρονος Ντέιβιντ Τζ. Ζαπάτα-Βέρα, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από τις κάμερες κυκλοφορίας.

Σοκαριστικό δυστύχημα στο Νιού Τζέρσει: Αυτοκίνητο παρέσυρε και πέταξε στον αέρα δύο γυναίκες που περνούσαν διάβασηΟι δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στο Νιού Τζέρσεϊ

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι ο Ζαπάτα-Βέρα πάτησε γκάζι και πέρασε με ταχύτητα τη διάβαση καθώς το φανάρι ήταν έτοιμο να γίνει κόκκινο. «Δεν ξέρω αν ήταν μεθυσμένος, αλλά ούτως ή άλλως, πάτησε γκάζι» είπε ο μάρτυρας.

Ο 26χρονος από το Νιούαρκ παραδόθηκε στην αστυνομία την Τρίτη, τρεις ημέρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο, και κρατείται χωρίς εγγύηση.

 Σοκαριστικό δυστύχημα στο Νιού Τζέρσει: Αυτοκίνητο παρέσυρε και πέταξε στον αέρα δύο γυναίκες που περνούσαν διάβασηΣε βάρος του ασκήθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού από τροχαίο, εγκατάλειψη δευτέρου βαθμού από τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και έκθεση σε κίνδυνο τρίτου βαθμού σε τραυματισμένο θύμα.
 
ΠΗΓΗ: Protothema.gr

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