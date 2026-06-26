Δ. Δημητρίου: «Η εξαίρεση των δύο Εισαγγελέων απονευρώνει τη Νομική Υπηρεσία» - Τι είπε για ΔΗΣΥ και Αναστασιάδη

Ο κ. Δημητρίου ανέφερε ότι η χθεσινή συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΣΥ επικεντρώθηκε στις αναπληρωματικές εκλογές στην Αγλαντζιά και στην επετειακή εκδήλωση του κόμματος, ενώ σε ό,τι αφορά το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, σημείωσε πως δεδομένο αποτελεί η επιστολή του τέως Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη, με την οποία γνωστοποιεί ότι, «για την αγάπη που έχει για τον Δημοκρατικό Συναγερμό», δεν θα συμμετέχει στα συλλογικά όργανα του κόμματος.

Κληθείς να σχολιάσει εάν δέχθηκε παρατήρηση για τις δημόσιες τοποθετήσεις του, απάντησε ότι «δεν μου έκανε κανένας παρατήρηση, τουλάχιστον πρόσωπο με πρόσωπο», προσθέτοντας ότι στον Δημοκρατικό Συναγερμό υπάρχει η ελευθερία έκφρασης των στελεχών. Όπως είπε, λόγω της θέσης του στην ιεραρχία της παράταξης, δεν θεωρεί ότι εκφράζει απλώς προσωπικές απόψεις.

Αναφερόμενος στην άποψή του πως ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας θα έπρεπε να παραιτηθούν, ο κ. Δημητρίου υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες συνθήκες, καθώς για πρώτη φορά υπάρχει πόρισμα που καταλογίζει ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα σε δικαστή, τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας και άλλα πρόσωπα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η εξαίρεση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα από τον χειρισμό της υπόθεσης ήταν ορθή, λόγω της ιδιαίτερης σχέσης τους με τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ωστόσο, όπως είπε, η εξέλιξη αυτή «δημιουργεί έναν γόρδιο δεσμό και απονευρώνει τη Νομική Υπηρεσία».

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