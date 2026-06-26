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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Στην Πάφο αποτυπώνεται η επίδραση ΕΕ στην καθημερινότητα των πολιτών»

 26.06.2026 - 10:14
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Στην Πάφο αποτυπώνεται η επίδραση ΕΕ στην καθημερινότητα των πολιτών»

Την επίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη της Πάφου ανέδειξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη χθεσινή ξενάγηση  στο κέντρο της πόλης του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Raffaele Fitto, του Επιτρόπου Αλιείας και Ωκεανών, Κώστα Καδή, καθώς και εκπροσώπων και αξιωματούχων που συμμετέχουν στην Υψηλού Επιπέδου Διάσκεψη για τα Νησιά και τις Παράκτιες Κοινότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Πέμπτης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η ξενάγηση πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό κέντρο της Πάφου, στο πλαίσιο της Διάσκεψης που φιλοξενείται στην πόλη, στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"Περπατήσαμε στο ιστορικό κέντρο της Πάφου, μια πόλη που γνωρίζω καλά και όπου αποτυπώνεται η καθοριστική επίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καθημερινότητα των πολιτών. Πλατείες, κτήρια και σημεία αναφοράς που αναβαθμίστηκαν με τη συμβολή ευρωπαϊκών πόρων έδωσαν νέα ζωή στην πόλη, κρατώντας ταυτόχρονα ζωντανή την ιστορία και την ταυτότητά της», επεσήμανε.

«Αυτή είναι η Ευρώπη στην πράξη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αποτελεί κινητήρια δύναμη που στηρίζει τις πόλεις, τις κοινότητες και τους ανθρώπους τους.

«Και αυτή είναι και η Κύπρος μας. Ένα νησιωτικό σύγχρονο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ανατολική Μεσόγειο, με ιστορία, πολιτισμό και ουσιαστικό ρόλο ως πυλώνας ασφάλειας και συνεργασίας μεταξύ των κρατών και των λαών της περιοχής», κατέληξε ο Πρόεδρος.

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