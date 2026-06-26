Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για την υπόθεση Σιζόπουλου - Ολοκληρώθηκε το ανακριτικό έργο

Ερωτηθείς σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διερεύνηση της υπόθεσης, ο κ. Βύρωνος είπε πως «ολοκληρώθηκε το ανακριτικό έργο», σημειώνοντας ότι «τώρα θα γίνει μελέτη από το Νομικό Τμήμα της Αστυνομίας και στη συνέχεια θα αποσταλεί στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες τις επόμενες μέρες».

Κληθείς να απαντήσει κατά πόσο η έκθεση της Αστυνομίας περιλαμβάνει συγκεκριμένες εισηγήσεις ως προς πιθανά ποινικά αδικήματα, ο κ. Βυρώνος περιορίστηκε να δηλώσει ότι «ο φάκελος θα μελετηθεί από τη Νομική Υπηρεσία».

Σε ερώτηση για τον αριθμό των καταθέσεων που λήφθηκαν στο πλαίσιο της διερεύνησης, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας ανέφερε ότι «κλήθηκαν όλα τα πρόσωπα που κατονομάζονται στην υπόθεση».

Ερωτηθείς, εξάλλου, κατά πόσο διενεργήθηκαν εξετάσεις ή πραγματογνωμοσύνες αναφορικά με την καταγγελλόμενη πλαστογράφηση υπογραφής, ο κ. Βυρώνος είπε ότι δεν μπορεί να ενημερώσει επί του συγκεκριμένου ζητήματος, για να προσθέσει ότι θεωρεί πως «έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση της υπόθεσης».

Η υπόθεση διερευνάται από την Αστυνομία από το 2025 και αφορά ευρήματα που περιλαμβάνονται στο πόρισμα των επιθεωρητών της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, το οποίο δημοσιοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Στο πόρισμα καταγράφονταν, μεταξύ άλλων, ενδείξεις για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα σε σχέση με συμφωνία πώλησης μετοχών της εταιρείας TAXAN Properties, ενώ γινόταν επίσης αναφορά σε καταγγελλόμενη πλαστογράφηση υπογραφής σε σχετικό έγγραφο.

Σχετικό ρεπορτάζ για την υπόθεση δημοσιεύεται στη σημερινή έκδοση του Φιλελευθέρου.