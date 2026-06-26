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ΔΙΕΘΝΗ

Ο μεγιστάνας της Πόρσε πουλάει τη βίλα στο Σάλτσμπουργκ μετά τον σάλο για το τούνελ που θα τη συνέδεε με το κέντρο της πόλης

 26.06.2026 - 13:46
Ο μεγιστάνας της Πόρσε πουλάει τη βίλα στο Σάλτσμπουργκ μετά τον σάλο για το τούνελ που θα τη συνέδεε με το κέντρο της πόλης

Ο Αυστρογερμανός μεγιστάνας της αυτοκινητοβιομηχανίας Βόλφγκανγκ Πόρσε φαίνεται να εγκαταλείπει τα σχέδια για την κατασκευή ιδιωτικής σήραγγας 500 μέτρων που θα ένωνε υπόγειο γκαράζ με την έπαυλή του στο Σάλτσμπουργκ, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε το αποκαλούμενο «τούνελ για έναν».

Σύμφωνα με τον Guardian, το 2020 ο Πόρσε είχε αγοράσει μια ιστορική βίλα του 17ου αιώνα στα περίχωρα της πόλης έναντι 8,4 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι είχε εξασφαλίσει άδεια για τη διάνοιξη ιδιωτικού δρόμου μέσα στον βραχώδη λόφο, με εκτιμώμενο κόστος περίπου 10 εκατ. ευρώ. Ο σχεδιασμός προέβλεπε τη σύνδεση δημοτικού πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης με υπόγειο χώρο στάθμευσης δίπλα στην κατοικία, όπου θα μπορούσαν να σταθμεύουν έως και οκτώ αυτοκίνητα.

Το σχέδιο είχε προκαλέσει αντιδράσεις και δυσπιστία στους κατοίκους, τόσο λόγω της κλίμακας του έργου όσο και λόγω της ιστορικής σημασίας της ιδιοκτησίας, η οποία υπήρξε κατοικία του συγγραφέα Στέφαν Τσβάιχ, ο οποίος έζησε εκεί μέχρι την αναγκαστική αποχώρησή του από την πόλη το 1934, επί του αυστροφασιστικού καθεστώτος.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο Πόρσε φαίνεται πλέον να κάνει στροφή, βγάζοντας το ακίνητο των 12 δωματίων, γνωστό ως Paschinger Schlössl, προς πώληση. Ο νέος ιδιοκτήτης θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στο έργο της σήραγγας, υπό την προϋπόθεση ότι θα κινηθεί εντός του χρονικού ορίου της ισχύουσας άδειας, η οποία λήγει στα τέλη του 2028.
 
Ο μεγιστάνας της Πόρσε πουλάει τη βίλα στο Σάλτσμπουργκ μετά τον σάλο για το τούνελ που θα τη συνέδεε με το κέντρο της πόλης
 
Ο Βόλφγκανγκ Πόρσε
 
Η δημοτική αρχή έχει ήδη απορρίψει αιτήματα για την αγορά της βίλας και τη μετατροπή της σε μουσείο αφιερωμένο στη μνήμη του Τσβάιχ, με τον δήμαρχο του Σάλτσμπουργκ να δηλώνει ότι ο δήμος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να την αποκτήσει.

Ο ίδιος ο Τσβάιχ είχε περιγράψει την κατοικία ως «ρομαντική αλλά μη πρακτική», σημειώνοντας ότι ήταν «απρόσιτη για αυτοκίνητα» και προσβάσιμη μόνο μέσω μιας μεγάλης σκάλας στον λόφο.

Η δημόσια κατακραυγή γύρω από το έργο, το οποίο διαδηλωτές χαρακτήρισαν σύμβολο ανισότητας σε μια πόλη που αντιμετωπίζει στεγαστική κρίση και υψηλά ενοίκια, φαίνεται –σύμφωνα με τοπικές αναφορές– να συνέβαλε στην απόφαση πώλησης.

Με σύνθημα «μια πόλη για όλους αντί για ένα τούνελ για έναν», είχαν πραγματοποιηθεί διαμαρτυρίες στο Σάλτσμπουργκ, την ώρα που πολιτικοί των Πρασίνων ζητούν πλέον ακόμη και την ανάκληση της οικοδομικής άδειας, υποστηρίζοντας ότι αυξάνει τεχνητά την αξία του ακινήτου.

Η βίλα έχει ήδη καταχωρηθεί προς πώληση έναντι 12,7 εκατ. ευρώ, με τους μεσίτες να προβάλλουν ως βασικό πλεονέκτημα την εγκεκριμένη άδεια για την υπόγεια σήραγγα και το γκαράζ, που –όπως αναφέρουν– «αναβαθμίζουν το ακίνητο σε μοναδική κατηγορία για το ιστορικό Σάλτσμπουργκ».

Εκπρόσωπος του Πόρσε επιβεβαίωσε ότι το ακίνητο διατίθεται προς πώληση, χωρίς να σχολιάσει τους λόγους της απόφασης, αλλά χαρακτήρισε τη διαμάχη που είχε ξεσπάσει γύρω από τη σήραγγα ως «συζήτηση που πυροδοτήθηκε από φθόνο».

Όπως σημείωσε, είναι αμφίβολο αν ο μεγιστάνας θα μπορούσε να ζήσει εκεί όπως αρχικά σχεδίαζε μαζί με τη σύζυγό του, ενώ εκπρόσωπος της οικογένειας περιορίστηκε να δηλώσει ότι «δεν θα υπάρξει κανένα σχόλιο για το ζήτημα».
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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