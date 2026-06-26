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VIDEO: H νέα σειρά του Netflix που έκανε το καλύτερο άνοιγμα της χρονιάς - Έγινε το νέο...κόλλημα

 26.06.2026 - 14:13
VIDEO: H νέα σειρά του Netflix που έκανε το καλύτερο άνοιγμα της χρονιάς - Έγινε το νέο...κόλλημα

Ένα νέο ψυχολογικό θρίλερ μυστηρίου του Netflix, έκανε το μεγαλύτερο ντεμπούτο του 2026, μέσα σε λίγα 24ωρα.

Το τελευταίο θρίλερ του Netflix, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Χάρλαν Κομπέν, μόλις έκανε το καλύτερο άνοιγμα πρωτότυπης σειράς του Netflix για το 2026.


Γεμάτη από σοκαριστικές αποκαλύψεις, αγωνία και ένταση που χτυπάει κόκκινα, αμέτρητες ανατροπές και ένα φαινομενικά αδύνατο μυστήριο, η σειρά «Θα σε Βρω» (I Will Find You), έχει γίνει σχεδόν αμέσως (σε τρία μόλις 24ωρα), μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της πλατφόρμας για τη χρονιά που διανύουμε.

 

Η πλοκή επικεντρώνεται σε έναν αθώο πατέρα, που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία του ίδιου του γιου του, όταν μαθαίνει ότι το παιδί του μπορεί να είναι ακόμη ζωντανό και πρέπει να δραπετεύσει από τη φυλακή για να ανακαλύψει την αλήθεια.

Το «Θα σε Βρω» σημειώνει το μεγαλύτερο ντεμπούτο στο Netflix το 2026

Το νέο θρίλερ των 8 επεισοδίων του Netflix κάνει μια εντυπωσιακή πρεμιέρα, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στο Top 10 αγγλόφωνων σειρών του Netflix, συγκεντρώνοντας 24 εκατομμύρια προβολές. Επίσης τερματίζει στην κορυφή των τσαρτ σε 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα.

Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Κομπέν εκτός από μετρ του μυστηρίου, είναι ιδιαίτερα γνωστός για τη συνεργασία του με το Netflix, η οποία περιλαμβάνει 13 επιτυχημένες διασκευές και τη μελλοντική σειρά Myron Bolitar.

Τον κεντρικό χαρακτήρα της σειράς Ντέιβιντ Μπάροουζ, υποδύεται ο Σαμ Γουόρθινγκτον. Ο Μπάροουζ είναι ένας πατέρας που εκτίει άδικα ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία του μικρού γιου του πριν από πέντε χρόνια. Ο Μπάροουζ υποστηρίζει σθεναρά την αθωότητά του, και όταν η κουνιάδα του, Ρέιτσελ (Μπριτ Λόουερ), τον επισκέπτεται με αποδείξεις ότι το παιδί του μπορεί να είναι ακόμα ζωντανό, αποκαλύπτει ένα ιστό ψεμάτων που τον οδηγεί να δραπετεύσει από τη φυλακή για να ανακαλύψει την αλήθεια.

Το ομώνυμο best seller

Η σειρά που έχει γίνει το νέο κόλλημα των συνδρομητών του Netflix, βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Κομπέν που κυκλοφόρησε το 2023 και έγινε No1 best seller των Sunday Times.

Ο Ντέιβιντ και η Σέριλ Μπάροουζ ζουν το όνειρο - παντρεμένοι, με ένα όμορφο σπίτι στα προάστια και έναν τρίχρονο γιο τον Μάθιου- όταν μια νύχτα η τραγωδία χτυπά με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Ο Ντέιβιντ ξυπνάει και διαπιστώνει ότι είναι καλυμμένος με αίμα, αλλά όχι το δικό του - του γιου του. Και ενώ ξέρει ότι δεν σκότωσε παιδί του, τα συντριπτικά αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του τον βάζουν πίσω από τα κάγκελα για την υπόλοιπη ζωή του.

Πέντε χρόνια μετά την φυλάκισή του, η αδελφή της Σέριλ φτάνει - και ρίχνει μια βόμβα. Τον επισκέπτεται στη φυλακή με μια φωτογραφία που τράβηξε ένας φίλος της σε διακοπές σε ένα θεματικό πάρκο. Το αγόρι στο βάθος φαίνεται γνωστό - και παρόλο που ο Ντέιβιντ συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να είναι, ξέρει ότι είναι. Είναι ο Μάθιου, και είναι ακόμα ζωντανός.


Ο Ντέιβιντ σχεδιάζει μια απεγνωσμένη απόδραση από τη φυλακή, αποφασισμένος να κάνει αυτό που φαίνεται αδύνατο - να σώσει τον γιο του, να αποκαταστήσει το όνομά του και να ανακαλύψει την πραγματική ιστορία για το τι συνέβη εκείνη την καταστροφική νύχτα.

Πηγή: dnews.gr

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