Δύο μικρά κορίτσια έκλεψαν τη... χελώνα μασκότ τοπικής παμπ - Τις «έκαψε» βίντεο του καταστήματος

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, η χελώνα, ονόματι «Squirt», εθεάθη να απομακρύνεται από τον χώρο της στην παμπ «Three Tuns» στο Άσγουελ του Χερτφορτσάιρ, το βράδυ της Παρασκευής, προτού τα παιδιά τρέξουν με το ζώο προς τη λευκή BMW της μητέρας τους.

Οι υπεύθυνοι ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία μόλις διαπίστωσαν την εξαφάνιση του ερπετού και εξέτασαν σχολαστικά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσουν τους δράστες. Παράλληλα, πραγματοποίησαν έρευνες σε κοντινά ρυάκια και στη γύρω περιοχή, για το ενδεχόμενο ο Squirt να είχε αφεθεί κάπου έξω αντί να μεταφερθεί στο σπίτι των παιδιών.

Ήδη προσφέρεται αμοιβή για την ασφαλή επιστροφή του Squirt, καθώς εκφράζονται έντονες ανησυχίες για την επιβίωση της χελώνας, η οποία χρειάζεται ειδική φροντίδα, όπως ελεγχόμενη θερμοκρασία νερού.

«Η απομάκρυνσή της από το φυσικό της περιβάλλον θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά την υγεία της και μπορεί ακόμη και να οδηγήσει στο θάνατό της, εκτός αν έχει λάβει την κατάλληλη φροντίδα από τη στιγμή που την πήραν», δήλωσαν οι ιδιοκτήτες.

ΠΗΓΗ: Ethnos.gr