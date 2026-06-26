«Χάσαμε τα πάντα»: 589 οι νεκροί στη Βενεζουέλα, ως και 6,76 εκατ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον σεισμό, χιλιάδες οι άστεγοι

Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει περίπου 2 εκατομμύρια κατοίκους της πρωτεύουσας Καράκας, ενώ οι εκτιμήσεις αναμένεται να αναθεωρηθούν, καθώς καταφθάνουν νέα δεδομένα για την καταστροφή.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τη νέα ενημέρωση που παρείχε το μεσημέρι της Παρασκευής η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται, πλέον, σε 589 και οι τραυματίες σε 2.980.

«Κτίρια έχουν καταρρεύσει και κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές, περιορίζοντας την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες», δήλωσε η εκπρόσωπος του Οργανισμού, Ζόε Μπρέναν, προσθέτοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί πλέον η έρευνα και διάσωση εγκλωβισμένων στα ερείπια.

Tal vez Dios queria que todos miraramos hacia Venezuela, talvez nos estamos mirando mucho a nosotros mismos, a nuestras comodidades, a nuestras ideologías... pic.twitter.com/7Bbvo0BMJO — P-Andrea EG. (@espinalg_pau) June 26, 2026

«Καθώς συνεχίζονται οι εκτιμήσεις για την πλήρη έκταση των επιπτώσεων, είναι ήδη σαφές ότι οι εκτοπισμοί θα αυξηθούν όσο περισσότερες κοινότητες επηρεάζονται και οι άνθρωποι αναζητούν ασφάλεια», σημείωσε.

Την ίδια ώρα, εκπρόσωποι υπηρεσιών του ΟΗΕ ανέφεραν ότι περίπου 20 νοσοκομεία έκτακτης ανάγκης σε πολιτείες όπως η Λα Γκουάιρα, η Μιράντα, η Αράγουα, η Καραμπόμπο, η Φαλκόν, η Ζούλια, η Γιαρακουί και η Λάρα, καθώς και στην περιοχή της Καράκας, έχουν υποστεί ζημιές στις εγκαταστάσεις τους.

Situación dramática que vive Venezuela ante los dos sismos fuertes registrados el 24 de Junio pic.twitter.com/LjHHYoMqrt — Villanueva24h (@villanueva24h) June 26, 2026

Η Βενεζουέλα έχει ζητήσει επισήμως από τον ΟΗΕ την ανάπτυξη τριών ομάδων ιατρικής έκτακτης ανάγκης με χειρουργικές δυνατότητες, με μία εξ αυτών να αποστέλλεται ήδη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Παράλληλα, η κυβέρνηση της μεταβατικής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες έχει ζητήσει προμήθειες, φάρμακα και εξοπλισμό, τα οποία βρίσκονται ήδη σε διαδικασία συγκέντρωσης και αποστολής προς το Καράκας ή μέσω Παναμά.

«Χάσαμε τα πάντα, ελπίζουμε η βοήθεια να φτάσει γρήγορα»

«Χάσαμε τα πάντα», δήλωσε ο 64χρονος Πέδρο Πέρεθ, ιδιοκτήτης εργαστηρίου ταπετσαρίας, ο οποίος ανέφερε ότι έχασε τόσο το σπίτι όσο και την επιχείρησή του και κοιμάται στον δρόμο με τη σύζυγο και τα παιδιά του. «Ελπίζουμε η βοήθεια να φτάσει γρήγορα».

Κοντά στο επίκεντρο, στην παραθαλάσσια πόλη Μορόν στην πολιτεία Καραμπόμπο, σπίτια κατέρρευσαν, ενώ οι κάτοικοι δεν έχουν πρόσβαση σε νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. Οικογένειες προσπαθούν να διασώσουν ό,τι μπορούν, όπως στρώματα, τηλεοράσεις και πλυντήρια.

Vista aérea sobre el estado Vargas (La Guaira) - Venezuela, después de los dos terremotos devastadores (doblete) con magnitudes de 7.2 y 7.5 Mw en la escala de momento, ocurridos en tarde del 24 de junio de 2026. pic.twitter.com/APpl1hti87 — HevercastroB (@HeverCastroB) June 26, 2026

Με την άφιξη ξένων ομάδων διάσωσης, πυροσβέστες, στρατιώτες και πολίτες ερευνούν τα ερείπια, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και με γυμνά χέρια και φακούς, εκεί όπου έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση.

«Είναι κάτω από τις πλάκες και δεν υπάρχει μηχανήματα για να τον βγάλουμε», δήλωσε η Γιαμιλέθ Χιμένεθ για τον 19χρονο γιο της που παραμένει εγκλωβισμένος σε πολυκατοικία επτά ορόφων στη Λα Γκουάιρα.

Siempre nos dijeron que esta lucha por rescatar a #Venezuela era una “lucha espiritual”… ¿pero tan espiritual vale? Esto es muy rudo. Pero seguimos hasta el final. 🚨🆘‼️#LaGuaira pic.twitter.com/v8uKfDXHot — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 26, 2026

Χιλιάδες οι άστεγοι, ζουν σε πρόχειρες παραγκουπόλεις

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι σε μια χώρα που ήδη αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική και πολιτική κρίση, η οποία έχει οδηγήσει σε μαζική μετανάστευση και κατάρρευση βασικών υποδομών. Πολλοί ζουν σε πρόχειρες παραγκουπόλεις στις πλαγιές, γνωστές ως «barrios».

«Το κτίριό μου είναι μη κατοικήσιμο και τώρα δεν έχω τίποτα. Είμαστε μόνο εγώ και ο γιος μου, δεν έχω οικογένεια στη χώρα», δήλωσε η Σουχάιλ Σαρκις, 50 ετών, που είχε χάσει τη δουλειά της πριν από λίγους μήνες.

«Είναι τραγωδία», ανέφερε η 60χρονη Μπεατρίς Ροντρίγκεζ, της οποίας ο ανιψιός ακρωτηριάστηκε στα πόδια έπειτα από καταπλάκωση, ενώ ένας άλλος ανιψιός σκοτώθηκε.

Θύματα από την Ευρώπη

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια και πολλοί ακόμη αγνοούνται (αγγίζουν τους 50.000) μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν διαδοχικά τη βόρεια Βενεζουέλα, στο ισχυρότερο φαινόμενο των τελευταίων 100 ετών.

Τουλάχιστον 589 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 2.980 έχουν τραυματιστεί. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται πολίτες από τη Βραζιλία, την Κίνα, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δύο Κινέζοι πολίτες σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua, ένας Ιταλο-Βενεζουελάνος άνδρας 56 ετών σκοτώθηκε στη Λα Γκουάιρα, σύμφωνα με το ANSA, ενώ τουλάχιστον τρεις Ισπανοί έχουν χάσει τη ζωή τους, 99 αγνοούνται και τέσσερις παραμένουν εγκλωβισμένοι. Ακόμη, εννέα Πορτογάλοι υπήκοοι έχουν πεθάνει, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων AFP, επικαλούμενο το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Νεκροί είναι και δύο υπήκοοι Βραζιλίας, ένας άνδρας και μια γυναίκα σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Η βοήθεια από το εξωτερικό

Ομάδες έρευνας και διάσωσης από τη Χιλή, τη Δομινικανή Δημοκρατία, το Ελ Σαλβαδόρ, το Μεξικό και την Ελβετία έχουν φτάσει ήδη στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση VTV.

Οι διασώστες επιχειρούν να φτάσουν εγκαίρως στους εγκλωβισμένους πριν κλείσει το λεγόμενο «χρυσό παράθυρο», καθώς μετά τις πρώτες 48 έως 72 ώρες οι πιθανότητες επιβίωσης χωρίς νερό μειώνονται ραγδαία.

Η Χιλή έστειλε 30 διασώστες της Πυροσβεστικής, ενώ το Μεξικό απέστειλε δεκάδες στελέχη και σκύλους διάσωσης.

Οι ΗΠΑ αποστέλλουν εξειδικευμένες ομάδες, ιατρικό υλικό και ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ ανακοίνωσαν πακέτο 150 εκατ. δολαρίων. Ο αμερικανικός στρατός συνδράμει με δυνάμεις και μέσα στην περιοχή.

Τα Ηνωμένα Έθνη συντονίζουν την ανάπτυξη ομάδων αστικής έρευνας και διάσωσης.

Η Κολομβία, η Κούβα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Τσεχία, το Ιράν, καθώς και χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης, έχουν ανακοινώσει αποστολές βοήθειας, ιατρικών ομάδων, σκύλων διάσωσης και υλικού.

Η Ιαπωνική ΜΚΟ Peace Winds κατευθύνεται επίσης προς τη χώρα, ενώ το Βατικανό ανακοίνωσε αρχικό πακέτο βοήθειας 100.000 ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι είναι έτοιμη να συνδράμει εφόσον ζητηθεί.

Το Ιράν, μέσω του ΥΠΕΞ, εξέφρασε επίσης ετοιμότητα για παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις διάσωσης.

ΠΗΓΗ: protothema.gr