Τρομακτικό βίντεο: Κεραυνός χτυπάει συντριβάνι στην Πολωνία ενώ δίπλα παίζουν παιδιά

Σύμφωνα με το tvpworld, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, αλλά ο κεραυνός προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο σύστημα φωτισμού που τροφοδοτεί τα πολυμεσικά θεάματα του σιντριβανιού, αναγκάζοντας τους υπεύθυνους να αναστείλουν τις ειδικές παραστάσεις μέχρι νεωτέρας.

Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας που δημοσίευσε ο λογαριασμός της πολωνικής πόλης στο facebook καταγράφει τη στιγμή που ο κεραυνός χτυπάει τον κεντρικό πίδακα του σιντριβανιού. Λίγο πιο πέρα φαίνονται κάποια παιδάκια να τρέχουν και να παίζουν σε πίδακες νερού.

Ένα εξαιρετικά πολύπλοκο τουριστικό αξιοθέατο

Το «Πολυμεσικό Σιντριβάνι», που βρίσκεται δίπλα στο μοντερνιστικό Centennial Hall (Hala Stulecia), το οποίο έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO, αποτελεί ένα από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα της νοτιοδυτικής πόλης. Προσφέρει καθημερινές πολυμεσικές παραστάσεις με νερό, φως και ήχο, ενθουσιάζοντας χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.

Ο κεραυνός χτύπησε τα «ακροφύσια του κύριου πίδακα νερού» στο κέντρο του σιντριβανιού, όπως επεσήμαναν οι υπεύθυνοι λειτουργίας του, πράγμα που σημαίνει ότι «μέρη του εξοπλισμού και των μηχανισμών» πρέπει να αντικατασταθούν. «Πολλά από τα εξαρτήματα κάηκαν και πρέπει να αντικατασταθούν. Επειδή το Πολυμεσικό Σιντριβάνι και οι μηχανισμοί του αποτελούν ένα μεγάλο και εξαιρετικά πολύπλοκο τεχνολογικό σύστημα, η παράδοση και η αντικατάσταση των κατεστραμμένων εξαρτημάτων θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες», δήλωσαν οι υπεύθυνοι.

Αυστηρή απαγόρευση εισόδου

Οι ημερήσιες και βραδινές παραστάσεις στο σιντριβάνι θα συνεχιστούν σε «περιορισμένη μορφή», ενώ «οι ειδικές παραστάσεις θα ανασταλούν μέχρι νεωτέρας». Οι υπεύθυνοι σιντριβανιού υπογράμμισαν τη σημασία της τήρησης της «αυστηρής απαγόρευσης» εισόδου στη λεκάνη του σιντριβανιού «για να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων όσων επισκέπτονται το συγκρότημα. Δυστυχώς, παραβιάζεται σχεδόν καθημερινά, παρά τις πολυάριθμες γραπτές ειδοποιήσεις και τις ανακοινώσεις μέσω μεγαφώνων».