«Έλα μέσα»: Ήρωας οδηγός βαν επιβιβάζει αστυνομικό για να καταδιώξει ύποπτο στη Βρετανία και γίνεται viral

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε στο Μάργκεϊτ, λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι στις 16 Ιουνίου, όταν η αστυνομία κλήθηκε για σοβαρή επίθεση. Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία του Κεντ και έχει ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια προβολές στα social media δείχνει ένοπλους αστυνομικούς να καταδιώκουν τον ύποπτο στους δρόμους της πόλης.

Καθώς ο ύποπτος τρέχει σε κατοικημένη περιοχή προσπαθώντας να διαφύγει, ένας από τους αστυνομικούς που είχε μείνει πίσω βρίσκει απρόσμενη βοήθεια από έναν οδηγό βαν που περνούσε από το σημείο.

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«Έλα μέσα, έλα μέσα», ακούγεται να λέει ο οδηγός, χωρίς να διστάσει στιγμή, προσφέροντας θέση στο όχημά του στον καταπονημένο αστυνομικό. Εκείνος απαντά: «Πήγαινε, πήγαινε – ακολούθησε τον αστυνομικό μπροστά».

Η καταδίωξη, που θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετά λεπτά ή και περισσότερο, ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα χάρη στην παρέμβαση του πολίτη.

Ο αστυνομικός κατέβηκε από το όχημα, εντόπισε ξανά τον ύποπτο και, με το υπηρεσιακό του όπλο, τον ακινητοποίησε λίγο πριν εκείνος εξαφανιστεί σε κοντινή δασώδη περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος τελικά συνελήφθη λίγα λεπτά αργότερα, ενώ η επιχείρηση θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε να είχε διαφορετική εξέλιξη αν δεν υπήρχε η άμεση βοήθεια του οδηγού.

«Ένα απλό ευχαριστώ» μετά την ένταση

Μετά το τέλος της επιχείρησης, ο αστυνομικός επέστρεψε στο βαν για να ευχαριστήσει τον οδηγό, ο οποίος παρέμεινε στο σημείο.

«Συγγνώμη φίλε», του είπε ο αστυνομικός. «Δεν πειράζει, χαίρομαι που βοήθησα. Ήταν αρκετά… συναρπαστικό», απάντησε εκείνος.

Το περιστατικό διήρκεσε περίπου 20 δευτερόλεπτα, αλλά αποδείχθηκε καθοριστικό για την έκβαση της καταδίωξης.

Έπαινοι και θετικές αντιδράσεις στο διαδίκτυο

Η Αστυνομία του Κεντ ανέφερε ότι η συμβολή του οδηγού ήταν καθοριστική και ότι έχει προταθεί για επίσημη διάκριση. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σχολίασε επίσης το περιστατικό, γράφοντας ότι «δεν φοράνε όλοι οι ήρωες στολή, κάποιοι οδηγούν απλώς ένα βαν».

Η πράξη του πολίτη προκάλεσε θετικά σχόλια στα social media, με πολλούς χρήστες να τον χαρακτηρίζουν παράδειγμα ψυχραιμίας και αυθόρμητης προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο.