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ΔΙΕΘΝΗ

Κλιμάκωση μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ: Επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης κατά αμερικανικών θέσεων στον Κόλπο

 27.06.2026 - 07:40
Κλιμάκωση μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ: Επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης κατά αμερικανικών θέσεων στον Κόλπο

Νέα κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στον Κόλπο, κάνοντας λόγο παράλληλα για «άμεση και αποφασιστική» απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα.

Η ένταση πυροδοτήθηκε από επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να ανταλλάσσουν σκληρές δηλώσεις και κατηγορίες για παραβίαση συμφωνιών αποκλιμάκωσης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, μέσω της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης, προανήγγειλαν ότι η απάντησή τους στα αμερικανικά πλήγματα θα είναι «άμεση και αποφασιστική». Παράλληλα υποστήριξαν ότι απέκρουσαν επίθεση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή Σιρίκ, στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σε προηγούμενη ανακοίνωσή τους είχαν αναφέρει ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στον Κόλπο, σε αντίποινα για τα πλήγματα των ΗΠΑ στο ιρανικό έδαφος.

Οι αμερικανικές επιχειρήσεις και το πλήγμα σε πλοίο

Tο U.S. Central Command (CENTCOM) επιβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν αποθήκες πυραύλων και drones, καθώς και εγκαταστάσεις παράκτιων ραντάρ στο Ιράν, σε απάντηση επίθεσης σε εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον πλοίων που κινούνταν στην περιοχή. Όπως ανέφερε, ένα drone έπληξε το κατάστρωμα μεγάλου φορτηγού πλοίου, προκαλώντας ζημιές χωρίς να διακοπεί η πορεία του, ενώ τα υπόλοιπα τρία καταρρίφθηκαν.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρή παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, χωρίς να δώσει περαιτέρω στοιχεία.

Βανς: «Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία»

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι «η βία θα αντιμετωπίζεται με βία», μετά τις αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ανέφερε ότι το Ιράν έχει υπογράψει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ότι οι ΗΠΑ την έχουν τηρήσει. Παράλληλα τόνισε ότι τυχόν διαφωνίες για την εφαρμογή του μνημονίου συνεννόησης μπορούν να επιλυθούν διπλωματικά, «αλλά η βία θα αντιμετωπίζεται με βία».

 

Εκατέρωθεν κατηγορίες και αβέβαιο status της εκεχειρίας

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις της Παρασκευής δεν σηματοδοτούν επιστροφή σε ευρύτερες πολεμικές επιχειρήσεις, τουλάχιστον προς το παρόν, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οι αμερικανικές ενέργειες αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αποκλιμάκωσης.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αντίδρασης, λέγοντας πως «θα το μάθετε» όταν ρωτήθηκε για τα επόμενα βήματα των ΗΠΑ.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν το επίκεντρο της κρίσης, καθώς αποτελούν κρίσιμη θαλάσσια δίοδο για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας. Οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, οι απειλές για περιορισμό της ναυσιπλοΐας και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει σε κλιμάκωση χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα αποκλιμάκωσης.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις δύο πλευρές να διατηρούν σκληρή ρητορική και να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικών κινήσεων.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

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