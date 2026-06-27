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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Όλα του γάμου δύσκολα»: Σφοδρή σύγκρουση με... γαμήλιο αυτοκίνητο - Βίντεο από τη σκηνή - Δείτε που συνέβη

 27.06.2026 - 07:55
«Όλα του γάμου δύσκολα»: Σφοδρή σύγκρουση με... γαμήλιο αυτοκίνητο - Βίντεο από τη σκηνή - Δείτε που συνέβη

Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή γαμήλιου οχήματος σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 26 Ιουνίου 2026, στην περιοχή Μουττάλου στην Πάφο, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες και βίντεο που εξασφάλισε το RoadReportCY από αναγνώστη, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 7:55 μ.μ. στη Λεωφόρο Τάφοι των Βασιλέων, κοντά στον κυκλικό κόμβο.

Στο βίντεο από το σημείο διακρίνεται γκρι όχημα, διακοσμημένο με λευκές κορδέλες γάμου, να έχει ακινητοποιηθεί στο οδόστρωμα με ανοιχτό το πίσω μέρος του, μετά τη σύγκρουση.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ αρκετά άτομα βρίσκονταν εκτός των οχημάτων, καθώς τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης αξιολογούσαν την κατάσταση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς ή για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Οι εξετάσεις των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

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