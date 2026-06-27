ΠΑΣΥΔΙΞΕ: Προτεραιότητα η ποιότητα παρά τη μείωση στις πληρότητες των ξενοδοχείων - Στο 20% οι απώλειες κρατήσεων

Πρόσθεσε ότι «έχει πλέον σταματήσει ο αριθμός ακυρώσεων που είχαμε βιώσει τους τελευταίους 2-3 μήνες και έχει βελτιωθεί η ροή κρατήσεων στα ξενοδοχεία της Κύπρου και για το άμεσο αλλά και σταδιακά για το υπόλοιπο της σεζόν. Ωστόσο οι κρατήσεις δεν είναι ακόμα στο επιθυμητό σημείο που να καλύψει όλες τις ακυρώσεις για να φτάσουμε σε μια καλή τουριστική χρονιά» είπε.

Σημείωσε ακόμα πως «σταθερά κοιτάζουμε μέσο όρο μια απώλεια κρατήσεων γύρω στο 20% για το υπόλοιπο της σεζόν. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται από όλους, είναι με καλύτερες τιμές και μέσω της διαφήμισης από πλευράς ξενοδοχείων και επιχειρήσεων, να ανατρέψουμε τις μειώσεις, προσφέροντας κάποιες καλύτερες τιμές και στην εσωτερική αγορά πλέον, ευελπιστώντας ότι αυτό θα βοηθήσει και τους συμπατριώτες μας που δεν έχουν αποφασίσει κατά πόσον θα πάνε για διακοπές στο εξωτερικό».

Γνωρίζουμε, συνέχισε πως «έχουν αυξηθεί αρκετά τα αεροπορικά εισιτήρια και η διαμονή σε ξενοδοχεία και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς, οπότε θα είναι μια καλή ευκαιρία οι συμπατριώτες μας, να διερευνήσουν τις ιστοσελίδες των ξενοδοχείων της Κύπρου, να ενημερωθούν και να βρίσκονται σε εγρήγορση για τις προσφορές που ανακοινώνονται στα ΜΚΔ και στα ΜΜΕ προκειμένου να τις εκμεταλλευθούν».

Ερωτηθείς κατά πόσον οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν πλέον στραφεί προς τον εσωτερικό τουρισμό, ο Δρ. Αγγελίδης απάντησε πως «πλέον οι προορισμοί που θεωρούνταν πιο φτηνοί από εμάς δεν είναι». «Φυσικά το ταξίδι στο εξωτερικό εξακολουθεί να παραμένει ένας παράγοντας ψυχολογικής ανάτασης και νέων παραστάσεων, ωστόσο υπάρχει αρκετός κόσμος στην Κύπρο που θα σκεφτεί πρώτα την οικονομική του ευχέρεια προτού αποφασίσει να κάνει διακοπές εκτός» σημείωσε.

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι λόγω της αύξησης που υπήρχε μέχρι πρόσφατα στις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών, αρκετές αεροπορικές εταιρείες προχώρησαν σε ακυρώσεις πτήσεων και αναδιοργάνωση άλλων, σημείωσε ότι «όντως αυτό αληθεύει. Ωστόσο ευελπιστούμε ότι με το σχέδιο ειρήνευσης Ιράν – ΗΠΑ, το οποίο ελπίζουμε να εφαρμοστεί, θα επανέλθουν οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών σε αυτές που υπήρχαν πριν τον πόλεμο, ούτως ώστε να μειωθούν και τα αεροπορικά εισιτήρια, προκειμένου να έχουμε ένα καλύτερο Φθινόπωρο και γιατί όχι ένα καλύτερο χειμώνα, εάν φυσικά τα πράγματα πάνε καλύτερα με τις πληρότητες των ξενοδοχείων» είπε.

Σε παρατήρηση ότι άρχισε πλέον να ανακάμπτει ο τουρισμός από το Ισραήλ, είπε πως «είναι φυσιολογικό γιατί για 2-3 περίπου μήνες έφτασε στο μηδέν. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε καθημερινώς να υπάρχει βελτίωση στις αφίξεις πτήσεων και τουρισμό από το Ισραήλ και ελπίζουμε να φτάσει τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε εξαιρετικούς αριθμούς. Ευελπιστούμε ότι ακόμα και οι μικρές αποδράσεις 2-3 ημερών τουριστών από το Ισραήλ, θα βοηθήσουν στην ανάκαμψη του προϊόντος μας και στη βελτίωση της εικόνας της Κύπρου στον συγκεκριμένο τομέα» είπε.

Ερωτηθείς κατά πόσον οι ενδεχόμενες κρατήσεις της τελευταίας στιγμής θα βοηθήσουν το τουριστικό προϊόν, ο Δρ. Αγγελίδης απάντησε πως «είναι αυτό ακριβώς που βλέπουμε σήμερα και ελπίζουμε να συνεχιστεί και για το υπόλοιπο της σεζόν. Ωστόσο εκείνο που είναι αδιαπραγμάτευτο αυτή τη στιγμή είναι να μην ενοχλήσουμε, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών αλλά ούτε και να μειώσουμε το επίπεδο της ποιότητας τόσο εντός ξενοδοχείων όσο και εκτός».

Εξήγησε πως «ουσιαστικά αυτό το διάστημα υπάρχουν δύο θέματα για να χειριστούμε. Το πρώτο είναι η απώλεια που είχαμε στις πληρότητες των ξενοδοχείων τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο και το δεύτερο να μην μπούμε στον πειρασμό να χαλάσουμε αυτό που χτίσαμε για την Κύπρο όλα αυτά τα χρόνια, ως ποιοτικός και ευχάριστος προορισμός».

Σημείωσε ακόμα ότι «τα δύο αυτά θέματα μαζί με μια καμπάνια που πρέπει να ξεκινήσουμε από τώρα μέχρι και το τέλος του 2027, ευελπιστούμε ότι θα μας βοηθήσουν προκειμένου να ξαναμπούμε δυναμικά στις αγορές και να αποβάλουμε οποιοδήποτε πέπλο αμφιβολίας υπήρχε για την ασφάλεια του προορισμού που λέγεται Κύπρος».

Σε ερώτηση αναφορικά με τους ξενοδόχους και τις πληρότητες, ο Δρ. Αγγελίδης απάντησε πως «φυσικά δεν είναι ικανοποιημένοι από τη μείωση που υπήρχε στις κρατήσεις τους προηγούμενους μήνες. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένοι που είναι σε λίγο καλύτερη θέση από άλλους, έχοντας μικρότερες μονάδες και ευρισκόμενοι σε προνομιακές περιοχές» είπε και πρόσθεσε ότι «συνολικά όλοι χρειάζεται να κάνουν υπομονή και αυτό που πρέπει, για να διατηρήσουν τόσο τη καλή φήμη των ξενοδοχείων τους όσο και του προορισμού Κύπρος».

Καταληκτικά ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΔΙΞΕ, είπε πως «τουρισμό δεν κάνουν μόνο τα ξενοδοχεία αλλά όλοι οι παράγοντες μιας χώρας. Ακριβώς μέσα στα πλαίσια της διατήρησης του πολύ καλού ονόματος της χώρας μας, οι ξενοδόχοι φροντίζουν να διατηρούν τους εργαζόμενους και τις ομάδες τους στις θέσεις τους, γιατί» όπως εξήγησε «αυτό είναι και το κύριο χαρακτηριστικό μας, δηλαδή οι καλές και ποιοτικές υπηρεσίες που προσφέρουμε στους επισκέπτες μας».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ