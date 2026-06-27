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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αιγοπροβατοτρόφοι: Καταθέτουν αίτημα για έκτακτη οικονομική στήριξη λόγω αφθώδους πυρετού

 27.06.2026 - 11:50
Αιγοπροβατοτρόφοι: Καταθέτουν αίτημα για έκτακτη οικονομική στήριξη λόγω αφθώδους πυρετού

Αίτημα για έκτακτη οικονομική στήριξη των αιγοπροβατοτρόφων λόγω των μέτρων πρόληψης και ελέγχου του αφθώδους πυρετού καταθέτει η Ένωση Ομάδων Παραγωγών Αιγοπροβατοτρόφων με επιστολή προς την Υπουργό Γεωργίας, την οποία και δημοσιοποίησε στα ΜΜΕ.

Η Ένωση στην επιστολή σημειώνει ότι αναγνωρίζει πλήρως την αναγκαιότητα λήψης αυστηρών μέτρων για την προστασία της δημόσιας και ζωικής υγείας, ωστόσο προσθέτει πως η εφαρμογή των μέτρων "έχει επιφέρει δυσβάστακτο οικονομικό βάρος στους παραγωγούς, οι οποίοι καλούνται να επωμιστούν μόνοι τους το κόστος μιας έκτακτης υγειονομικής κατάστασης που επηρεάζει άμεσα τη βιωσιμότητα των μονάδων τους".

Αναφέρεται στις επιπτώσεις από τους περιορισμούς στις μετακινήσεις ζώων και από την παρατεταμένη καθυστέρηση στη διάθεση αρνιών και εριφίων στην αγορά καθώς και στην μείωση της τιμής πώλησης των αμνοεριφίων, "γεγονός που επιδεινώνει περαιτέρω την οικονομική θέση των παραγωγών".

Οι παραγωγοί αναφέρουν ότι ακόμη και σε περίπτωση πιθανής άρσης του περιορισμού της βόσκησης, το αυξημένο κόστος διατροφής ενδέχεται να μετριαστεί, αλλά δεν θα αντιμετωπιστεί πλήρως.

Με την επιστολή στην Υπουργό ζητούν άμεση παραχώρηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για όλα τα γαλακτοπαραγωγά αιγοπρόβατα, ώστε να καλυφθεί η μέχρι σήμερα αύξηση του κόστους διατροφής, επιδότηση μέρους του αυξημένου κόστους ζωοτροφών για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα και καταβολή αποζημίωσης για τα αρνιά και τα ερίφια που παραμένουν στις εκμεταλλεύσεις λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις και στο εμπόριο.

Ζητούν επίσης άμεση στήριξη για αποθεματοποίηση αμνοεριφίων που δεν μπορούν να απορροφηθούν από την αγορά, διενέργεια ολοκληρωμένης οικονομικής μελέτης για την καταγραφή των πραγματικών επιπτώσεων των μέτρων στον αιγοπροβατοτροφικό τομέα και εφαρμογή μόνιμου μηχανισμού στήριξης των παραγωγών σε περιπτώσεις ζωονόσων και έκτακτων υγειονομικών κρίσεων, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση και δίκαιη αποζημίωση των πληγέντων.

"Η μη έγκαιρη στήριξη των παραγωγών ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρές και μη αναστρέψιμες συνέπειες για τον κλάδο, με απώλεια εισοδήματος, εγκατάλειψη μονάδων και αποδυνάμωση της εγχώριας παραγωγής", καταλήγει η Ένωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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