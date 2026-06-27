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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΗΣΥ: Να διοριστούν ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές χωρίς άλλη καθυστέρηση - «Δεν δεχόμαστε μαθήματα από το ΑΚΕΛ»

 27.06.2026 - 12:50
ΔΗΣΥ: Να διοριστούν ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές χωρίς άλλη καθυστέρηση - «Δεν δεχόμαστε μαθήματα από το ΑΚΕΛ»

Την πάγια θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού ότι η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει, χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή, στον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για πλήρη διερεύνηση των πιθανών αδικημάτων που προκύπτουν από το πόρισμα, επανέλαβε ο Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Ονούφριος Κουλλάς.

Όπως ανέφερε, ο ΔΗΣΥ σέβεται πλήρως τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τις αρχές του κράτους δικαίου, υπογραμμίζοντας ότι δεν αποδέχεται υποδείξεις ή επιθέσεις από το ΑΚΕΛ, το οποίο όπως υποστήριξε δεν μπορεί να παραδίδει «μαθήματα ευαισθησίας», λόγω της στάσης που τήρησε σε υποθέσεις του παρελθόντος.

Ο κ. Κουλλάς δήλωσε ότι ο ΔΗΣΥ δεν πρόκειται να δεχθεί μαθήματα από το ΑΚΕΛ, «παρά μόνο αν κάνει αυτοκριτική και αναγνωρίσει δημόσια τα λάθη του», προσθέτοντας ότι μέχρι σήμερα όχι μόνο δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά επιχειρείται, όπως είπε, να παρουσιαστεί πως δεν υπήρξαν ευθύνες.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις υποθέσεις της έκρηξης στο Μαρί, της οικονομικής κρίσης και της Δρομολαξιάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για σοβαρές υποθέσεις για τις οποίες το ΑΚΕΛ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί.

Καταλήγοντας, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ τόνισε ότι το κόμμα δεν διαχωρίζει μεταξύ «δικών μας» και άλλων, χαρακτηρίζοντας αυτή τη στάση ως στοιχείο της πολιτικής του υπεροχής. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να υπηρετεί τις αρχές της διαφάνειας, του ελέγχου για όλους και της μηδενικής ανοχής απέναντι σε οτιδήποτε αποδειχθεί μεμπτό.

 

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