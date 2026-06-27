Eπίσημο: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τη Γιορτή του Κρασιού 2026 - Όλες οι πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Σκεύη Αντωνιάδου, στο τηλ. 25745919, Πολιτιστικές Υπηρεσίες Δήμου Λεμεσού.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο και να απευθύνονται στο Δήμο Λεμεσού. Στο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ο αριθμός διαγωνισμού, ο τίτλος και τα στοιχεία του προσφοροδότη.

Οι προσφορές θα πρέπει να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου, το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου, μέχρι τις 03/07/2026 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Για τους όρους και όλες τις σχετικές πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Λεμεσού: https://tinyurl.com/3bumm3sh