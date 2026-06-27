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Γιατί το smartwatch δείχνει πως τα φρούτα έχουν... σφυγμό;

 27.06.2026 - 14:55
Γιατί το smartwatch δείχνει πως τα φρούτα έχουν... σφυγμό;

Ένα διασκεδαστικό πείραμα δείχνει ότι αν τοποθετήσετε ένα smartwatch γύρω από ένα φρούτο, η συσκευή ενδέχεται να ανιχνεύσει σφυγμό.

Κάντε ένα διασκεδαστικό πείραμα: πάρτε ένα φρούτο στο σπίτι σας και τυλίξτε γύρω του ένα smartwatch ή βραχιόλι γυμναστικής. Βρήκε σφυγμό; Δεν είστε οι μόνοι.

Πολλά φρούτα δίνουν μετρήσεις, αποκαλύπτοντας τους «ταχείς παλμούς» των ακτινιδίων ή την οριακή βραδυκαρδία των μπανανών. Δεν πρόκειται για κάποια κρυφή νοημοσύνη των φρούτων, αλλά για ένα παιχνίδι του φωτός και μια επιστημονική μέθοδο που ονομάζεται φωτοπληθυσμογραφία.

Πώς λειτουργούν τα smartwatches;

Τα έξυπνα ρολόγια ανιχνεύουν τον σφυγμό μέσω της φωτοπληθυσμογραφίας. Πρόκειται για μια μη επεμβατική τεχνική που μετρά τις αλλαγές στον όγκο της ροής του αίματος, εκπέμποντας φως στο δέρμα και παρακολουθώντας πώς αυτό το φως απορροφάται και αντανακλάται.

Η ίδια τεχνολογία χρησιμοποιείται και στα παλμικά οξύμετρα σε κλινικό περιβάλλον. Όταν η καρδιά χτυπά, αυξάνει για λίγο τον όγκο του αίματος στα μικρά τριχοειδή αγγεία ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του δέρματος. Αυτή η αύξηση αλλάζει την ποσότητα του φωτός που απορροφάται και αντανακλάται, και αυτές οι αλλαγές καταγράφονται για να δώσουν τον καρδιακό ρυθμό.

Έχουν τα φρούτα καρδιακό παλμό;

Αν βάλετε ένα smartwatch σε μια μπανάνα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δείξει σφυγμό. Σε σχετικές δοκιμές, μια μπανάνα κατέγραψε 85 παλμούς ανά λεπτό. Παράλληλα, ένα νεκταρίνι και ένα αβοκάντο έδειξαν παλμούς στους χαμηλούς 70, ένα ακτινίδιο έφτασε τους 110, ενώ μια ντομάτα δεν έδειξε καμία μέτρηση.

Τι μας δείχνει αυτό; Όταν τοποθετείτε ένα έξυπνο ρολόι σε ένα φρούτο, η συσκευή εξακολουθεί να προσπαθεί να ανιχνεύσει σφυγμό μέσω της μεθόδου PPG. Αυτό σημαίνει πως οποιεσδήποτε τυχαίες διακυμάνσεις στον τρόπο με τον οποίο το φως απορροφάται και αντανακλάται, είτε λόγω κραδασμών είτε λόγω κίνησης, θα εντοπιστούν από τον αλγόριθμο της συσκευής και θα μεταφραστούν σε σφυγμό.

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