«Με τίποτα πίσω»: Γιατί ένας 28χρονος παράτησε το Λίβερπουλ για μια βίλα στην Πάφο

Έρευνα του British Council αποκαλύπτει ότι το 72% των νέων ηλικίας 18 έως 30 ετών εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να ζήσει και να εργαστεί σε άλλη χώρα.

Ο μουντός καιρός, το υψηλό κόστος διαβίωσης, το δυσβάσταχτο κόστος φροντίδας των παιδιών, η έλλειψη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ακόμη και οι φτωχές προοπτικές για την προσωπική τους ζωή, αποτελούν τους βασικούς λόγους φυγής.

Το ζευγάρι από το Λίβερπουλ που επέλεξε την Κύπρο

Μέσα από τη στήλη «Expat Files» της ηλεκτρονικής εφημερίδας «The i Paper», καταγράφονται οι ιστορίες Βρετανών που τόλμησαν το μεγάλο βήμα. Ανάμεσά τους ο 28χρονος Λίαμ Κουέρκ, ο οποίος τον Μάιο του 2025 μετακόμισε στην Κύπρο με την 26χρονη σύντροφό του, Μελανί, επιλέγοντας την Πάφο ως το νέο τους σπίτι.

«Κάθε πρωί, κάτω από έναν συννεφιασμένο ουρανό, περπατούσα προς το γραφείο μου στο κέντρο του Λίβερπουλ και σκεφτόμουν: "Θα μπορούσα να βρίσκομαι οπουδήποτε στον κόσμο αυτή τη στιγμή, κι όμως περπατώ εδώ μέσα στη βροχή"», θυμάται ο Λίαμ. Σήμερα, η καθημερινότητά του έχει αλλάξει ριζικά. Ξυπνά με λιακάδα -αφού το νησί απολαμβάνει πάνω από 300 ημέρες ηλιοφάνειας τον χρόνο- κάνει την προπόνησή του σε ένα τοπικό γυμναστήριο πυγμαχίας και στη συνέχεια ξεκινά τις επαγγελματικές του κλήσεις.

Η τηλεργασία κατά την πανδημία

Ο Λίαμ ίδρυσε το 2020 τη δική του εταιρεία ψηφιακού μάρκετινγκ (SEO), την Quirky Digital, εκμεταλλευόμενος την άνοδο της τηλεργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Μετά το Brexit, το κλίμα για το επιχειρείν στη Βρετανία επιδεινώθηκε, ωθώντας τον να εργαστεί εξ αποστάσεως από διάφορα μέρη του κόσμου. Η καταλυτική στιγμή ήρθε το 2023, όταν βρέθηκε σε ένα τεχνολογικό συνέδριο στην Κύπρο. Εκεί ανακάλυψε μια δυναμική κοινότητα διεθνών επιχειρηματιών και αναπτυσσόμενους κλάδους, όπως η πληροφορική και η τεχνολογία, που μετέτρεπαν το νησί σε μια «μικρή έκδοση του Ντουμπάι, χωρίς όμως την επίδειξη».

Λόγω του Brexit, η μετακόμιση δεν ήταν απλή υπόθεση για τον Λίαμ, σε αντίθεση με τη σύντροφό του που διαθέτει ισπανικό διαβατήριο. Για την έκδοση προσωρινής βίζας, χρειάστηκε να αποδείξει μηνιαίο εισόδημα 2.000 ευρώ από εταιρεία του εξωτερικού, να παρουσιάσει 12μηνο συμβόλαιο ενοικίασης, 10.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, λευκό ποινικό μητρώο και ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

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Στα μελλοντικά του σχέδια είναι η απόκτηση μόνιμης κατοικίας μέσω επένδυσης 300.000 ευρώ σε ακίνητο. Άλλωστε, το ενδιαφέρον για το νησί κορυφώνεται, με τις αναζητήσεις στη Google για «πολυτελείς κατοικίες στην Κύπρο» να έχουν καταγράψει κατακόρυφη αύξηση κατά 200%.

Η βίλα με την πισίνα και το διαμέρισμα στην Πάφο

Αρχικά, το ζευγάρι νοίκιασε μια πολυτελή βίλα πέντε υπνοδωματίων με πισίνα στην Τάλα, η οποία κόστιζε λιγότερο από το διαμέρισμα που νοίκιαζε ο Λίαμ στο Λίβερπουλ (περίπου 2.100 ευρώ τον μήνα). Στη συνέχεια, μετακόμισαν στο κέντρο της Κάτω Πάφου, σε ένα σύγχρονο διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων, μόλις πέντε λεπτά από το λιμάνι και την παραλία.

Η διαφορά ώρας (η Κύπρος είναι δύο ώρες μπροστά από το Ηνωμένο Βασίλειο) επιτρέπει στον Λίαμ να εργάζεται με τους δικούς του ρυθμούς. Παράλληλα, εξαίρει την τοπική επιχειρηματική κουλτούρα, τονίζοντας ότι οι άνθρωποι στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων των ντόπιων, είναι εξαιρετικά ανοιχτοί στο να μοιράζονται τις επαφές τους και να βοηθούν, σε αντίθεση με τη Βρετανία.

Δεν στερούνται τις βρετανικές συνήθειες

Η καθημερινότητα προσφέρει επίσης μια αίσθηση οικειότητας, καθώς λόγω του αποικιακού παρελθόντος, η οδήγηση γίνεται στα αριστερά και υπάρχουν πολλές βρετανικές συνήθειες και προϊόντα. Το κόστος ζωής είναι πιο προσιτό, τα αυτοκίνητα είναι κατά 30% φθηνότερα, ενώ η γεωγραφική θέση της Κύπρου προσφέρει φθηνές ευκαιρίες για ταξίδια στην Ευρώπη.

«Στη Βρετανία ένιωθα ότι ξοδεύεις χρήματα απλά και μόνο για να αναπνέεις. Εδώ είναι πιο εύκολο να ζήσεις μια απλή ζωή», καταλήγει ο Λίαμ. Επιπλέον, το φορολογικό καθεστώς non-dom της Κύπρου του προσφέρει 0% φόρο επί των μερισμάτων, γεγονός που του χαρίζει οικονομική ελευθερία. Στην ερώτηση αν θα επέστρεφε ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο, η απάντησή του είναι κατηγορηματική: «Με τίποτα. Μόνο αν με χρειαζόταν η οικογένειά μου. Αυτή τη στιγμή, η Κύπρος είναι το μέρος μου».