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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προστατεύθηκαν κατοικίες από την φωτιά στο Τραχώνι – Τρεις πολίτες στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα

 27.06.2026 - 16:49
Προστατεύθηκαν κατοικίες από την φωτιά στο Τραχώνι – Τρεις πολίτες στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα

Σε μια σκληρή μάχη με τις φλόγες εξελίχθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Τραχωνίου στη Λεμεσό. Ωστόσο η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση ισχυρών δυνάμεων πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, οι συντονισμένες ενέργειες των επίγειων δυνάμεων απέτρεψαν την επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενες κατοικίες. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τρεις πολίτες χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα. Συγκεκριμένα, στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο όταν δύο άτομα υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα στα χέρια και ένα τρίτο πρόσωπο παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα, στην προσπάθειά τους να συνδράμουν στην προστασία των σπιτιών τους με τη χρήση λάστιχων κήπου.

Για την αντιμετώπιση του μετώπου έχει στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή ισχυρών επίγειων και εναέριων μέσων. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι Βρετανικές Βάσεις επιχείρησαν με τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα η καθεμία. Παράλληλα, ο Δήμος Κουρίου υποστήριξε το έργο της κατάσβεσης με δύο εκσκαφείς και μία Φορητή Πυροσβεστική Μονάδα (Φ.Π.Μ).

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης ενεργά οι οργανωμένες εθελοντικές ομάδες «Άτλας» και «Blue Heart». Τις επίγειες δυνάμεις ενίσχυσαν από αέρος η Μονάδα Αεροπυρόσβεσης, η οποία πραγματοποίησε ρίψεις με δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

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