Αιματηρό οικογενειακό θρίλερ στη Λευκωσία: Καταζητείται 35χρονος για απόπειρα φόνου της συζύγου και της πεθεράς του

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 35χρονου AHMED AL ZOUEID από τη Συρία, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και να τραυμάτισε τη σύζυγο και την πεθερά του.

Το χρονικό της αιματηρής επίθεσης

Οι αρχές τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό το απόγευμα του Σαββάτου αμέσως μόλις λήφθηκε η πληροφορία για το οικογενειακό μακελειό. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 35χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να στράφηκε εναντίον των δύο γυναικών, τραυματίζοντάς τις πριν εξαφανιστεί προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, με την τύχη να είναι με το μέρος τους, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές πληροφορίες τα τραύματα τους, δεν κρίνονται ως σοβαρά.

Στη δημοσιότητα η φωτογραφία του

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα, καθώς εναντίον του 35χρονου διερευνάται πλέον απόπειρα φόνου, καθώς και άλλα σοβαρά ποινικά αδικήματα που διαπράχθηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο.

Οι Αρχές έδωσαν εκ νέου στη δημοσιότητα τη φωτογραφία και τα στοιχεία του καταζητούμενου, καλώντας οποιονδήποτε πολίτη γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στον αριθμό τηλεφώνου 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.