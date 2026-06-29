Axios: ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις - Συνάντηση στο Κατάρ την Τρίτη

Παρά το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», το οποίο υπογράφτηκε τη 17η Ιουνίου, οι ένοπλες δυνάμεις των δυο χωρών αντάλλαξαν πλήγματα τις τελευταίες ημέρες κι αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, με τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας στην καρδιά των εντάσεων.

«Αποφασίσαμε να σταματήσουμε όλες τις κινητικές ενέργειες», είπε πηγή του ιστότοπου στην αμερικανική κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας όρο του αμερικανικού στρατού για τη διεξαγωγή πληγμάτων.

Δεύτερος αμερικανός αξιωματούχος είπε στο ίδιο μέσο ότι οι δυο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις «προς το παρόν» και τα εμπορικά πλοία να είναι ξανά σε θέση «να κυκλοφορούν ελεύθερα» στο στενό, καθώς θα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το διαρκές τέλος του πολέμου.

Οι δυο πηγές και ακόμη μια είπαν πως Ιρανοί και Αμερικανοί θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ, πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το CNN μετέδωσε παρόμοιες δηλώσεις αξιωματούχου της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει αντιδράσει ως αυτό το στάδιο.

Δυνάμει της καταρχήν συμφωνίας, το Ιράν δεσμεύτηκε να επιτρέπει την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση πλοίων του εμπορικού ναυτικού από το στενό του Ορμούζ και οι ΗΠΑ να προχωρήσουν στην άρση του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

Προχθές Σάββατο το βράδυ ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ξανάρχισε τις απειλές, διαμηνύοντας πως εξέταζε το ενδεχόμενο να διατάξει να ξαναρχίσει τον πόλεμο για να «τελειώσει τη δουλειά» και ότι το Ιράν «θα έπαυε να υπάρχει» αν έπαιρνε τέτοια απόφαση.