«Λαμπάδιασε» όχημα τα ξημερώματα – Ζημιές και σε δεύτερο αυτοκίνητο – Αποκλείστηκε η σκηνή

Η φωτιά η οποία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο όχημα καθώς και σε παρακείμενο όχημα ιδιοκτησίας 60χρονου.

Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η σκηνή αποκλείστηκε και φρουρείται.

Περαιτέρω εξετάσεις θα διενεργηθούν σήμερα το πρωί.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.