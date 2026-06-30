«Λαμπάδιασε» όχημα τα ξημερώματα – Ζημιές και σε δεύτερο αυτοκίνητο – Αποκλείστηκε η σκηνή

Σοκ στη Λεμεσό: Αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του και μετά έθεσε τέρμα στη ζωή του - Οι πρώτες πληροφορίες
Νέα τραγωδία στη Λεμεσό συνέβη τα ξημερώματα της Τρίτης.
Η φωτιά η οποία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο όχημα καθώς και σε παρακείμενο όχημα ιδιοκτησίας 60χρονου.
Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Η σκηνή αποκλείστηκε και φρουρείται.
Περαιτέρω εξετάσεις θα διενεργηθούν σήμερα το πρωί.
Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις