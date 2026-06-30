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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Λαμπάδιασε» όχημα τα ξημερώματα – Ζημιές και σε δεύτερο αυτοκίνητο – Αποκλείστηκε η σκηνή

 30.06.2026 - 07:12
«Λαμπάδιασε» όχημα τα ξημερώματα – Ζημιές και σε δεύτερο αυτοκίνητο – Αποκλείστηκε η σκηνή

Λίγο μετά τις 4:30 σήμερα το πρωί εκδηλώθηκε φωτιά σε όχημα που ήταν σταθμευμένο στην Πάφο, ιδιοκτησίας 39χρονης

Η φωτιά η οποία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο όχημα καθώς και σε παρακείμενο όχημα ιδιοκτησίας 60χρονου.

Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η σκηνή αποκλείστηκε και φρουρείται.

Περαιτέρω εξετάσεις θα διενεργηθούν σήμερα το πρωί.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

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