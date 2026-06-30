Σοκ στη Λεμεσό: Αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του και μετά έθεσε τέρμα στη ζωή του - Οι πρώτες πληροφορίες

Όπως αναφέρει το philenews, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας, ο οποίος είναι αστυνομικός, φέρεται να ανέσυρε το υπηρεσιακό του πιστόλι και να πυροβόλησε τη σύζυγό του και μετά έθεσε τέρμα στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ALPHA Κύπρου, η γυναίκα όταν παραλήφθηκε από το ασθενοφόρο είχε ζωτικές ενδείξεις.

Μάλιστα πληροφορίες τις δημοσιογράφου Έρικας Καβάζη κάνουν λόγο ότι το περιστατικό συνέβη στη μέση του δρόμου.

Η πρώτη ενημέρωση από την Αστυνομία

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες εντοπισμού νεκρού προσώπου (Αστυνομικού) σήμερα το πρωί στη Λεμεσό καθώς και του τραυματισμού γυναίκας από πυροβόλο όπλο, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Το ΤΑΕ Λεμεσού είναι στη σκηνή και διερευνά το περιστατικό.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, θα προβεί σε δηλώσεις στη σκηνή κατά την διάρκεια της ημέρας.