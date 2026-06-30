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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αναστάτωση στην Πάφο από νυχτερινές «κόντρες» νεαρών - Όχημα κατέληξε σε εστιατόριο, σύγκρουση με σταθμευμένα αυτοκίνητα

 30.06.2026 - 08:20
Αναστάτωση στην Πάφο από νυχτερινές «κόντρες» νεαρών - Όχημα κατέληξε σε εστιατόριο, σύγκρουση με σταθμευμένα αυτοκίνητα

Έντονη ανησυχία προκαλούν καταγγελίες ότι κατά τις βραδινές ώρες νεαροί μετατρέπουν τον δρόμο της παραλιακής περιοχής της Πλαζ Γεροσκήπου σε αυτοσχέδια πίστα, επιδιδόμενοι σε κόντρες με αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του PafosPress, γονείς και κάτοικοι της περιοχής έχουν ήδη καταγγείλει το πρόβλημα στην Αστυνομία, ενώ το θέμα έχει φτάσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιεροκηπίας.

Η ανησυχία εντείνεται καθώς, πριν από λίγες ημέρες, όχημα στον ίδιο δρόμο ξέφυγε της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο χώρο εστίασης, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Πριν από μερικούς μήνες είχε σημειωθεί και άλλο τροχαίο, όταν όχημα συγκρούστηκε με δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, ανάμεσα στα οποία βρίσκονταν νεαροί, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Οι Αρχές εξετάζουν αυξημένη αστυνόμευση, ωστόσο πλέον προβάλλει ως αναγκαίο μέτρο η έστω προσωρινή τοποθέτηση κυρτωμάτων οδοστρώματος, ώστε να περιοριστούν οι ταχύτητες και να αποτραπούν δυσάρεστες εξελίξεις.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι υποχρέωση και οφειλή. Οι αρμόδιοι, οποιοι και αν ειναι, καλούνται να ενεργήσουν άμεσα, πριν συμβεί το μοιραίο και μετά όλοι να αναζητούν που να επιρρίψουν ευθύνες.

Πηγή: pafospress.com

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