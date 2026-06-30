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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σε απευθείας δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου Λάρνακας ο κατηγορούμενος για τον φόνο του 22χρονου φοιτητή

 30.06.2026 - 15:29
Σε απευθείας δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου Λάρνακας ο κατηγορούμενος για τον φόνο του 22χρονου φοιτητή

Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας, που θα συνεδριάσει στις 24 Σεπτεμβρίου, παραπέμφθηκε ο καθ’ ομολογία δράστης της στυγερής δολοφονία του 22χρονου φοιτητή Shahruar Ahmed Emon από την Μπαγκλαντές.

O κατηγορούμενος αντιμετωπίζει επτά κατηγορίες και αφορούν φόνο εκ προμελέτης, συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος, αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας με σκοπό να υποβληθεί πρόσωπο σε βαριά βλάβη. Αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας προσώπου με σκοπό τον κρυφό και άδικο περιορισμό, εκβιασμός, απαίτηση περιουσίας με απειλές, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν κατά τον μήνα Ιούνιο στην επαρχία Λάρνακας.

Από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στο θύμα εντοπίστηκαν τρεις τομές ωμοπλατιαίας περιοχής, τομή αριστερής τραχηλικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, ο 22χρονος φέρεται να γνώρισε το θύμα στις 7 Ιουνίου κατά τη διάρκεια διαδρομής με λεωφορείο. Οι δύο νεαροί αντάλλαξαν στοιχεία επικοινωνίας, ενώ, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που αποδίδονται στον ύποπτο, από εκείνη τη συνάντηση σχημάτισε την εντύπωση ότι ο φοιτητής προερχόταν από εύπορη οικογένεια.

Δύο ημέρες αργότερα στις 9 Ιουνίου, και σύμφωνα πάντα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο ύποπτος φέρεται να αγόρασε μαχαίρι, ενώ στις 11 Ιουνίου επικοινώνησε με το θύμα, λέγοντάς του ότι είχε εντοπίσει θέση εργασίας με αμοιβή 50 ευρώ ημερησίως. Το ίδιο βράδυ ο 22χρονος φοιτητής μετέβη στην περιοχή Κοφίνου για να συναντήσει τον ύποπτο.

Από εκεί και πέρα, οι ανακριτές διερευνούν σειρά ισχυρισμών που αποδίδονται στον ύποπτο και αφορούν τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο του νεαρού.

Η σορός του θύματος εντοπίστηκε σε ανοικτή περιοχή στην Κοφίνου, ενώ στη σκηνή εντοπίστηκε και μαχαίρι το οποίο παραλήφθηκε ως τεκμήριο. Ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στο σώμα του 22χρονου εντοπίστηκαν τρεις τομές στην ωμοπλατιαία περιοχή και μία στην αριστερή τραχηλική χώρα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη σύλληψη του υπόπτου εντοπίστηκαν στην κατοχή του προσωπικά αντικείμενα του θύματος, μεταξύ αυτών κάρτες επιβίβασης και τραπεζική κάρτα που έφεραν το όνομα του 22χρονου φοιτητή.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες είχαν σταλεί μηνύματα και πραγματοποιηθεί τηλεφωνικές επικοινωνίες προς τον πατέρα του θύματος με απαίτηση χρηματικού ποσού για την απελευθέρωσή του.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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