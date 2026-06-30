Συγκινητικό βίντεο: Ελέφαντες ενώνουν δυνάμεις για να βγάλουν μικρό ελεφαντάκι από το νερό

Στο επίμαχο βίντεο, που είχε καταγραφεί στο Seoul Grand Park Zoo, στη Νότια Κορέα από κάμερες ασφαλείας του ζωολογικού κήπου το 2017, δημοσιεύτηκε από τη Daily Mail και αποδίδεται στην ARK Media.

Όπως βλέπουμε στο βίντεο ενήλικοι ελέφαντες σχηματίζουν κύκλο γύρω από το μικρό ελεφεντάκι, ενώ χρησιμοποιούν τις προβοσκίδες τους σε μια προσπάθεια να το βοηθήσουν να βγει στην όχθη.

Τελικά, το μικρό καταφέρνει να βγει από το νερό, με τους υπόλοιπους ελέφαντες να παραμένουν γύρω του μέχρι να απομακρυνθεί από το σημείο.

Το συγκεκριμένο βίντεο έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν τη συνεργασία και την αλληλεγγύη που επέδειξε η αγέλη.

Δείτε το βίντεο

ΠΗΓΗ: Ethnos.gr