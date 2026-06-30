Απίστευτο: Πώς η ζέστη απειλεί την ακοή και επιδεινώνει τις εμβοές - Πώς να προστατευθούμε

Τι είναι οι εμβοές και γιατί εμφανίζονται

Οι εμβοές περιγράφονται συνήθως ως «κουδούνισμα στα αυτιά», αν και μπορεί επίσης να ακούγονται σαν βουητό ή σφύριγμα. Πολλοί άνθρωποι βιώνουν προσωρινό κουδούνισμα μετά από μια δυνατή συναυλία ή ένα πάρτι. Για όσους πάσχουν από εμβοές, ωστόσο, ο ήχος μπορεί να είναι επίμονος και να εμφανίζεται χωρίς καμία εξωτερική αιτία.

Πιστεύεται ότι η πάθηση σχετίζεται με ανώμαλη δραστηριότητα στο ακουστικό σύστημα του εγκεφάλου: Όταν ο εγκέφαλος δεν μπορεί να αναγνωρίσει ή να εντοπίσει έναν ήχο με σαφήνεια, ενδέχεται να αντισταθμίσει αυτό το πρόβλημα αυξάνοντας τη νευρωνική δραστηριότητα, δημιουργώντας την αίσθηση θορύβου, ακόμη κι όταν δεν υπάρχει κανένας ήχος.

Πώς το ηλιακό έγκαυμα μπορεί να επηρεάσει την υγεία των αυτιών

Το ηλιακό έγκαυμα θεωρείται κυρίως ένα δερματικό πρόβλημα. Τα επαναλαμβανόμενα ηλιακά εγκαύματα αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος, συμπεριλαμβανομένου του μελανώματος. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς στην ακοή, οι επιπτώσεις του ηλιακού εγκαύματος μπορεί να εκτείνονται πέρα από το δέρμα.

«Το ηλιακό έγκαυμα είναι ένα από τα πράγματα που δεν προκαλούν απλώς πόνο και δυσφορία, αλλά μπορούν επίσης να έχουν μεγάλη επίδραση στην υγεία των αυτιών μας», λέει η Kayleigh Waters, ακουολόγος στη Boots Hearing Care. «Ενώ είναι κατά κύριο λόγο ένα δερματικό πρόβλημα, μπορεί επίσης να επιδεινώσει τα συμπτώματα των εμβοών».

Ένας λόγος είναι η φλεγμονή. Η έντονη έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει φλεγμονώδη αντίδραση στον οργανισμό, γεγονός που επιδεινώνει τα συμπτώματα των εμβοών σε ορισμένα άτομα. Το ηλιακό έγκαυμα μπορεί, επίσης, να προκαλέσει σωματική καταπόνηση στον οργανισμό, κάνοντας τις υπάρχουσες εμβοές πιο δυνατές.

Ο ρόλος της αφυδάτωσης

Ο ζεστός καιρός αυξάνει συνήθως την πιθανότητα αφυδάτωσης του οργανισμού, ειδικά όταν οι άνθρωποι περνούν μεγάλο χρονικό διάστημα σε εξωτερικούς χώρους και δεν αναπληρώνουν τα υγρά που χάνουν μέσω της εφίδρωσης. Αυτό έχει σημασία για την ακοή, καθώς το εσωτερικό αυτί εξαρτάται από μια ευαίσθητη ισορροπία υγρών για τη διατήρηση τόσο της ακοής, όσο και της ισορροπίας.

«Όταν ο οργανισμός αφυδατώνεται, αυτή η ισορροπία υγρών διαταράσσεται, συμβάλλοντας στην εμφάνιση εμβοών, ζάλης ή μη καθαρής ακοής», εξηγεί η δρ. Waters.

Το NHS συνιστά, γενικά, την κατανάλωση 6-8 ποτηριών υγρών την ημέρα. Κατά τη διάρκεια των θερμότερων μηνών, ορισμένοι ειδικοί συμβουλεύουν την αύξηση της πρόσληψης υγρών για την πρόληψη της αφυδάτωσης, ιδίως για άτομα που είναι δραστήρια, βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους ή είναι πιο ευάλωτα σε ασθένειες που σχετίζονται με τη ζέστη.

Μια πάθηση που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους

Εκτιμάται ότι οι εμβοές στα αυτιά επηρεάζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Για ορισμένους, είναι ήπιες και περιστασιακές. Για άλλους, μπορεί να είναι μακροχρόνιες, ενοχλητικές και δύσκολες στην αντιμετώπιση.

Συχνές αιτίες ή παράγοντες που προκαλούν την εμφάνισή τους είναι η έκθεση σε δυνατό θόρυβο, οι λοιμώξεις του αυτιού, η συσσώρευση κεριού και παθήσεις του εσωτερικού αυτιού, όπως η νόσος Ménière.

Όταν οι εμβοές είναι αποτέλεσμα ενός υποκείμενου προβλήματος, η θεραπεία του προσφέρει ανακούφιση και από αυτές. Για πολλούς ανθρώπους, ωστόσο, οι εμβοές εξελίσσονται σε μια χρόνια πάθηση. Οι τρέχουσες θεραπείες -γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, ηχοθεραπεία, ακουστική υποστήριξη ή θεραπεία με λευκό θόρυβο- συχνά εστιάζουν στη διαχείριση των συμπτωμάτων και όχι στη θεραπεία της πάθησης.

Πώς να προστατευτείτε στον καύσωνα

Τα καλά νέα είναι ότι η μείωση του κινδύνου ηλιακού εγκαύματος και αφυδάτωσης μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση της πιθανότητας εξάρσεων εμβοών που σχετίζονται με τη ζέστη.

Απλές προφυλάξεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά:

- Χρησιμοποιήστε αντηλιακό με δείκτη προστασίας τουλάχιστον SPF 30 και καλή προστασία από την ακτινοβολία UVA. Eπαναλάβετε την εφαρμογή του τακτικά και αποφύγετε να παραμένετε για μεγάλες περιόδους υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία, ειδικά κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας.

- Καπέλα με φαρδύ γείσο, γυαλιά ηλίου και ελαφριά προστατευτικά ρούχα μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην προστασία του δέρματος και των αυτιών από την έντονη έκθεση στον ήλιο.

- Η ενυδάτωση είναι εξίσου σημαντική. Η κατανάλωση επαρκούς ποσότητας υγρών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να βοηθήσει στην προστασία του σώματος από το θερμικό στρες και να υποστηρίξει την ισορροπία υγρών που χρειάζεται το εσωτερικό αυτί για να λειτουργήσει σωστά.

Για τα άτομα που ήδη πάσχουν από εμβοές, η προστασία από τον ήλιο και η ενυδάτωση δεν θα κάνουν απαραίτητα την πάθηση να εξαφανιστεί. Μπορούν, ωστόσο, να συμβάλουν στη μείωση των εξάρσεων κατά τη διάρκεια περιόδων ακραίας ζέστης.

Καθώς τα καλοκαίρια γίνονται όλο και πιο ζεστά, η προστασία του δέρματος, του σώματος και των αυτιών σας θα πρέπει να αποτελεί μέρος της καθημερινής σας ρουτίνας. Η ασφαλής έκθεση στον ήλιο δεν αφορά μόνο στην αποφυγή των ηλιακών εγκαυμάτων. Μπορεί, επίσης, να συμβάλει στην προστασία της ακοής σας.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr