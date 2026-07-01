Τραγωδία στη Λεμεσό: Στο μικροσκόπιο οι οικονομικές διαφορές του ζευγαριού – Σε κρίσιμη κατάσταση η 46χρονη μετά τα πυρά του συζύγου της

​Οι Αρχές ξεσκονίζουν πλέον κάθε λεπτομέρεια της υπόθεσης, με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Λεμεσού, Λευτέρη Κυριάκου, να παραθέτει στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Sigma τα κρίσιμα δεδομένα της έρευνας, η οποία στρέφεται τόσο στο ακριβές χρονικό της τραγωδίας όσο και στο βαθύτερο κίνητρο πίσω από το αιματηρό επεισόδιο.

​Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κύριος Κυριάκου, ο 55χρονος, ο οποίος υπηρετούσε στη Λιμενική Αστυνομία, προσήλθε κανονικά για ανάληψη καθηκόντων γύρω στις 06:00 το πρωί, όπου και χρεώθηκε τον υπηρεσιακό του οπλισμό. Μόλις μερικά λεπτά αργότερα, λήφθηκε η πρώτη πληροφορία στην Αστυνομία για ρίψη πυροβολισμών. Μέσα σε αυτό το εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, ο αυτόχειρας έφυγε από την υπηρεσία του, λέγοντας στους συναδέλφους του ότι θα απουσιάσει για λίγο, και μετέβη στο σημείο όπου είχε προγραμματιστεί η συνάντηση με τη σύζυγό του, έχοντας ήδη μαζί του το υπηρεσιακό πιστόλι.

​Στο μικροσκόπιο των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού βρίσκεται ο λόγος για τον οποίο το ζευγάρι έκλεισε το συγκεκριμένο ραντεβού νωρίς το πρωί, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο με δύο διαφορετικά οχήματα. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η συνάντηση είχε ως σκοπό να συζητηθούν έντονες διαφορές που είχαν προκύψει, με το βασικότερο σενάριο να εστιάζει σε σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε το ζευγάρι και τα οποία φαίνεται πως πυροδότησαν τον μοιραίο καβγά.

​Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τη μαρτυρία οδηγού που βρέθηκε τυχαία στο σημείο. Ο συγκεκριμένος πολίτης αντιλήφθηκε τον καβγά και προσπάθησε να επέμβει για να βοηθήσει, καθώς είδε τον 55χρονο να κρατά τη γυναίκα από τον λαιμό. Ο αστυνομικός, που φορούσε τη στολή του, απείλησε τον περαστικό στρέφοντας το όπλο εναντίον του και λέγοντάς του να απομακρυνθεί, πριν στρέψει τελικά το κάνιστρο προς την 46χρονη και ακολούθως προς τον εαυτό του.

​Η Αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι δεν υπήρχε κανένα προηγούμενο ιστορικό καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία ή άλλη προβληματική συμπεριφορά από πλευράς του 55χρονου. Οι έρευνες συνεχίζονται με τη λήψη καταθέσεων από το οικογενειακό, φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον του ζευγαριού, σε μια προσπάθεια να συμπληρωθεί το παζλ της τραγωδίας που άφησε πίσω της τέσσερα παιδιά, ενώ η 46χρονη μάνα δίνει αυτή την ώρα τη δική της σκληρή μάχη για κρατηθεί στη ζωή, νοσηλευόμενη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο στη Λεμεσό.