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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ώρες αγωνίας για ανήλικες αδερφές: Χάθηκαν τα ίχνη τους - Δείτε φωτογραφία

 01.07.2026 - 08:40
Ώρες αγωνίας για ανήλικες αδερφές: Χάθηκαν τα ίχνη τους - Δείτε φωτογραφία

Η Sarra Esaifan, 17 ετών και η αδελφή της, Kawtar Esaifan, 14 ετών, από Παλαιστίνη, απουσιάζουν από τον χώρο διαμονής τους, στην Αγλαντζιά, επαρχία Λευκωσίας, από τις 30/06/2026.

Η Sarra Esaifan περιγράφεται ως ύψους 1.62μ., κανονικής σωματικής διάπλασης, με μαύρα μαλλιά. Κατά την αναχώρηση της φορούσε μπλε βερμούδα στο μήκος του γονάτου, με γκρίζα φανέλα, μαύρη ζακέτα και αθλητικά παπούτσια χρώματος μαύρου και άσπρου.

Η Kawtar Esaifan περιγράφεται ως ύψους 1.60μ. περίπου, κανονικής σωματικής διάπλασης, με μαύρα μαλλιά μεσαίου μήκους. Κατά την αναχώρηση της φορούσε μπλε βερμούδα στο μήκος του γονάτου, με γκρίζα φανέλα και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Φωτογραφία της Kawtar Esaifan δεν έχει δοθεί στην Αστυνομία. Γίνονται προσπάθειες για εξασφάλιση φωτογραφία της, για σκοπούς δημοσίευσης στο πλαίσιο των ερευνών που γίνονται προς εντοπισμό της.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

 

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Συγκλονισμένη παραμένει η κοινωνία από την πρωτοφανή οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης στα Πολεμίδια, με έναν 55χρονο Αστυνομικό αστυνομικό να πυροβολεί με το υπηρεσιακό του όπλο την 46χρονη σύζυγο του και στη συνέχεια να βάζει τέρμα στη ζωή του.

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