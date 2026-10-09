Εφιάλτης χωρίς τέλος: Πενταμελής οικογένεια ζει σε άθλιες συνθήκες στην Πάφο - Δείτε βίντεο

Ο 34χρονος Γιάννης Ιωάννου, ο οποίος διαμένει με τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους στον Μούταλλο, απευθύνει έκκληση προς τους αρμόδιους για την εξεύρεση μιας κατάλληλης κατοικίας, στην οποία η οικογένειά του θα μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια.

Η πενταμελής οικογένεια φιλοξενείται από το 2018 σε κατοικία που διαθέτει μόλις ένα υπνοδωμάτιο και ένα μικρό σαλόνι. Τα χρόνια πέρασαν, οι ανάγκες της οικογένειας αυξήθηκαν, ωστόσο η προσωρινή λύση στην οποία κατέφυγαν τότε εξακολουθεί να αποτελεί την καθημερινότητά τους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ίδιος στο Pafos Press, λαμβάνει Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και εδώ και περίπου οκτώ χρόνια υποβάλλει αιτήσεις για παραχώρηση μεγαλύτερης τουρκοκυπριακής κατοικίας, ώστε να μπορέσει να στεγάσει την οικογένειά του υπό καλύτερες συνθήκες.

Όπως υποστηρίζει, κατά καιρούς υπήρξαν διαβεβαιώσεις ότι θα βρισκόταν κατάλληλη κατοικία. Μάλιστα, σε κάποια φάση εντοπίστηκε σπίτι που προοριζόταν για την οικογένεια, γεγονός που δημιούργησε την ελπίδα ότι το πρόβλημα θα επιλυόταν. Η διαδικασία, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε.

Σήμερα, τα τρία παιδιά, ηλικίας 17, 5 και 4 ετών, εξακολουθούν να μεγαλώνουν σε έναν περιορισμένο χώρο, με την οικογένεια να αναμένει μια ουσιαστική εξέλιξη.