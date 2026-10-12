Βίντεο από το τροχαίο με 11 νεκρούς στην Τουρκία: Οδηγός λεωφορείου έκανε όπισθεν και φορτηγό έπεσε πάνω του



Όπως φαίνεται από το βίντεο που κατέγραψε κάμερα διαχείρισης της κυκλοφορίας, ο οδηγός του λεωφορείου σταμάτησε λίγο μετά από στροφή στον αυτοκινητόδρομο Γκεμπζέ-Ορχανγκάζι-Σμύρνη και για άγνωστο ακόμα λόγο έκανε όπισθεν.

Αποτέλεσμα ήταν φορτηγό που ακολουθούσε να μην προλάβει να φρενάρει και να πέσει πάνω του με δύναμη.











Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης οι 11 νεκροί που επέβαιναν στο λεωφορείο ήταν ηλικίας από 58 έως 88 ετών με την έρευνα να εστιάζει και στο αν φορούσαν ζώνες ασφαλείας.



Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί οι τρεις οδηγοί - οι δύο του λεωφορείου και ο οδηγός του φορτηγού - οι οποίοι, όπως φαίνεται φορούσαν ζώνες ασφαλείας και γι αυτό δεν τραυματίστηκαν.



Και οι τρεις οδηγοί υποβλήθηκαν σε αλκοτέστ τα αποτελέσματα του οποίου ήταν αρνητικά.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα