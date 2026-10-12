Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΒίντεο από το τροχαίο με 11 νεκρούς στην Τουρκία: Οδηγός λεωφορείου έκανε όπισθεν και φορτηγό έπεσε πάνω του
LIKE ONLINE

Βίντεο από το τροχαίο με 11 νεκρούς στην Τουρκία: Οδηγός λεωφορείου έκανε όπισθεν και φορτηγό έπεσε πάνω του

 12.10.2026 - 10:43
Βίντεο από το τροχαίο με 11 νεκρούς στην Τουρκία: Οδηγός λεωφορείου έκανε όπισθεν και φορτηγό έπεσε πάνω του

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα με τους 11 νεκρούς και τους 26 τραυματίες στην Τουρκία όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε λεωφορείο στην περιοχή Ακχισάρ της Μανίσα.


Όπως φαίνεται από το βίντεο που κατέγραψε κάμερα διαχείρισης της κυκλοφορίας, ο οδηγός του λεωφορείου σταμάτησε λίγο μετά από στροφή στον αυτοκινητόδρομο Γκεμπζέ-Ορχανγκάζι-Σμύρνη και για άγνωστο ακόμα λόγο έκανε όπισθεν.

Αποτέλεσμα ήταν φορτηγό που ακολουθούσε να μην προλάβει να φρενάρει και να πέσει πάνω του με δύναμη.



 

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης οι 11 νεκροί που επέβαιναν στο λεωφορείο ήταν ηλικίας από 58 έως 88 ετών με την έρευνα να εστιάζει και στο αν φορούσαν ζώνες ασφαλείας.

Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί οι τρεις οδηγοί - οι δύο του λεωφορείου και ο οδηγός του φορτηγού - οι οποίοι, όπως φαίνεται φορούσαν ζώνες ασφαλείας και γι αυτό δεν τραυματίστηκαν.

Και οι τρεις οδηγοί υποβλήθηκαν σε αλκοτέστ τα αποτελέσματα του οποίου ήταν αρνητικά.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία: Νεκρός άντρας σε οικία στη Λάρνακα – Σε προχωρημένη αποσύνθεση η σορός
Νέα στοιχεία για το τροχαίο στην Αργάκα: Παρέσυρε τα έξι άτομα και δεν σταμάτησε – Προσέκρουσε σε δύο οχήματα και ακινητοποιήθηκε σε φρεάτιο – Δείτε βίντεο
Βίντεο-σοκ από τον άγριο ξυλοδαρμό 16χρονου στα Λατσιά - Στο φως νέες λεπτομέρειες
Πέθανε αγαπημένος δάσκαλος και βιομήχανος: Πότε θα γίνει η κηδεία του - Η επιθυμία της οικογένειας
Στάθμευσε σε απαγορευμένο χώρο και προκάλεσε αντιδράσεις - Το λάθος οδηγού που κάνουν πολλοί - Δείτε φωτογραφίες
Σοβαρό τροχαίο στη Λευκωσία: Όχημα έπεσε από ύψος 8 μέτρων σε κοίτη παραπόταμου - Στο νοσοκομείο η οδηγός

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Αναστασία Γιούσεφ τραγούδησε το «Ώρες μικρές» του Μαζωνάκη και απάντησε στα αρνητικά σχόλια: Είναι εύκολο να χλευάζεις κάποιον που προσπαθεί

 12.10.2026 - 10:25
Επόμενο άρθρο

Υπόθεση Μαζωνάκη: Η ώρα της κρίσης για τα ακριβή αίτια θανάτου έφτασε - Τι φέρεται να ζητά η 56χρονη

 12.10.2026 - 10:50
ΔΗΣΥ: Πρόσωπα χωρίς πολιτικό σχέδιο - Η σύγχυση ενόψει του 2028

ΔΗΣΥ: Πρόσωπα χωρίς πολιτικό σχέδιο - Η σύγχυση ενόψει του 2028

Η ενόχληση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Δημήτρη Δημητρίου, για την απουσία ουσιαστικής πολιτικής συζήτησης, η άρνηση του Λουκά Φουρλά να διεκδικήσει το χρίσμα και οι εξηγήσεις της Αννίτας Δημητρίου, για την απόσυρσή της, συνθέτουν ένα σκηνικό εσωστρέφειας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΣΥ: Πρόσωπα χωρίς πολιτικό σχέδιο - Η σύγχυση ενόψει του 2028

ΔΗΣΥ: Πρόσωπα χωρίς πολιτικό σχέδιο - Η σύγχυση ενόψει του 2028

  •  12.10.2026 - 14:05
Τραγωδία: Νεκρός άντρας σε οικία στη Λάρνακα – Σε προχωρημένη αποσύνθεση η σορός

Τραγωδία: Νεκρός άντρας σε οικία στη Λάρνακα – Σε προχωρημένη αποσύνθεση η σορός

  •  12.10.2026 - 14:32
Παρουσίασε τον προϋπολογισμό στη Βουλή ο ΥΠΟΙΚ - «Στο 3% ο ρυθμός ανάπτυξης από 2027»

Παρουσίασε τον προϋπολογισμό στη Βουλή ο ΥΠΟΙΚ - «Στο 3% ο ρυθμός ανάπτυξης από 2027»

  •  12.10.2026 - 14:29
Λήξη συναγερμού: Εντοπίστηκε ο 18χρονος δραπέτης - Του πέρασαν χειροπέδες

Λήξη συναγερμού: Εντοπίστηκε ο 18χρονος δραπέτης - Του πέρασαν χειροπέδες

  •  12.10.2026 - 14:31
Βίντεο της Άμεσης Δημοκρατίας άναψε φωτιές στη Βουλή - Καταγγελίες για υποτιμητικά σχόλια

Βίντεο της Άμεσης Δημοκρατίας άναψε φωτιές στη Βουλή - Καταγγελίες για υποτιμητικά σχόλια

  •  12.10.2026 - 15:00
Ξεκαθαρίζει ο Φουρλάς - «Δεν με ενδιέφερε ποτέ η διεκδίκηση ανώτατου αξιώματος, πάνω από όλα ο ΔΗΣΥ και η Κύπρος»

Ξεκαθαρίζει ο Φουρλάς - «Δεν με ενδιέφερε ποτέ η διεκδίκηση ανώτατου αξιώματος, πάνω από όλα ο ΔΗΣΥ και η Κύπρος»

  •  12.10.2026 - 12:02
Έρχονται αλλαγές στο νομοσχέδιο για τις συντάξεις - Τι προβλέπεται σε βάθος τριετίας

Έρχονται αλλαγές στο νομοσχέδιο για τις συντάξεις - Τι προβλέπεται σε βάθος τριετίας

  •  12.10.2026 - 14:27
Επιτροπή Δεοντολογίας: Ανακοίνωση για πιθανή χειραγώγηση τριών αγώνων Κυπέλλου της 14ης Οκτωβρίου!

Επιτροπή Δεοντολογίας: Ανακοίνωση για πιθανή χειραγώγηση τριών αγώνων Κυπέλλου της 14ης Οκτωβρίου!

  •  12.10.2026 - 12:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα