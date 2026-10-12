Κυπριακό: Τι διαβεβαίωσε ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής και τι ζήτησε η Αννίτα Δημητρίου

Κατά τη συνάντηση, αναφέρει ανακοίνωση της Βουλής, σημειώθηκαν οι στενές σχέσεις και η διμερής συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Ειδικότερα στο κοινοβουλευτικό επίπεδο, σημειώθηκε η κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των ανταλλαγών προς αντιμετώπιση πολλαπλών κοινών προκλήσεων.

Αναφερόμενη στις τρέχουσες εξελίξεις στο Κυπριακό ενόψει και της καθόδου της Ειδικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν στην Κύπρο, η Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στη σημασία της σταθερής στήριξης του Ηνωμένου Βασιλείου στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών, εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών προς επίτευξη μιας συνολικής και βιώσιμης λύσης.

Η κ. Δημητρίου στηλίτευσε, παράλληλα, τις συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις επί του εδάφους, επισημαίνοντας ως ανησυχητική τη μη συμμόρφωση της τουρκικής πλευράς με τους όρους της συμφωνίας για την Πύλα.

Ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής επαναβεβαίωσε τη σταθερή θέση του Ηνωμένου Βασιλείου υπέρ της επίλυσης του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ως ήταν και η διαβεβαίωση του Βρετανού Πρωθυπουργού κατά τη συνάντησή του με τον Προέδρο της Δημοκρατίας, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο κ. Tatham εξέφρασε την ετοιμότητα του Ηνωμένου Βασιλείου να συνδράμει τις προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, δεδομένου και του ρόλου του ως εγγυήτριας δύναμης. Αναφορικά με τις εξελίξεις στην περιοχή της Πύλας, ο κ. Tatham ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παρακολουθεί στενά την κατάσταση και εξέφρασε την εκτίμησή του για τον σημαντικό ρόλο που επιτελεί η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών.

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ηνωμένου Βασιλείου, ο κ. Tatham αναφέρθηκε στις εκκρεμούσες συμφωνίες σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η ενέργεια, η γεωργία και η κινητικότητα των νέων, σημειώνοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο προσβλέπει στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων του με την Ένωση και ότι θα εξεταστούν όλες οι επιλογές για το μέλλον αυτών.

Εξέφρασε δε την εκτίμησή της χώρας του για τη συμβολή της Κύπρου και τον εποικοδομητικό ρόλο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ προς αυτή την κατεύθυνση.