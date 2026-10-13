Σπάνιο στιγμιότυπο στην Κύπρο: Η στιγμή που φίνα καταπίνει φιλικουτούνι - Εικόνες που εντυπωσιάζουν

Η φωτογραφία παρουσιάζει μια χαρακτηριστική στιγμή της τροφικής αλυσίδας, με το φίδι να έχει πιάσει το πουλί και να βρίσκεται στη διαδικασία κατάποσής του.

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση του Πανίκκου Μιχαήλ στην ομάδα του Facebook «Στο Νησί», όπου δημοσιεύτηκε το φωτογραφικό υλικό.

Μια ασυνήθιστη εικόνα από τη φύση

Στο στιγμιότυπο διακρίνεται το σώμα της φίνας ανάμεσα σε ξερά χόρτα και πέτρες, ενώ τα φτερά του πουλιού παραμένουν ορατά.

Πρόκειται για μια εικόνα που αναδεικνύει τη συμπεριφορά των άγριων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον, όπου η αναζήτηση τροφής αποτελεί μέρος της καθημερινής επιβίωσης.

Δείτε φώτο: