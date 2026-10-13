Ρωτήσαμε το ChatGPT: Μπορεί ο Νίκος Καρβέλας να «κατεβάσει» από Spotify και YouTube τα τραγούδια της Άννας Βίσση;

Με αφορμή τη διαμάχη που έχει έρθει στο προσκήνιο και τα ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων που συζητούνται, προκύπτει ένα ερώτημα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον: Θα μπορούσε ο Νίκος Καρβέλας να απαιτήσει να αποσυρθούν από το YouTube και το Spotify τα τραγούδια που έχει γράψει για την Άννα Βίσση;

Θέσαμε το συγκεκριμένο ερώτημα στο ChatGPT, ζητώντας να μας εξηγήσει τι ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις και αν ένας συνθέτης έχει τη δυνατότητα να εμποδίσει τη διαδικτυακή διάθεση τραγουδιών που έχει δημιουργήσει.

Η απάντηση του ChatGPT

Σύμφωνα με το ChatGPT, ο Νίκος Καρβέλας θα μπορούσε θεωρητικά να ζητήσει την απόσυρση τραγουδιών του από τις ψηφιακές πλατφόρμες, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι έχει αυτομάτως το δικαίωμα να επιβάλει την αφαίρεσή τους.

Το καθοριστικό στοιχείο είναι ότι τα πνευματικά δικαιώματα ενός μουσικού έργου δεν ταυτίζονται απαραίτητα με τα δικαιώματα της συγκεκριμένης ηχογράφησης.

Ο συνθέτης και ο στιχουργός διατηρούν δικαιώματα πάνω στο έργο που έχουν δημιουργήσει. Από την άλλη πλευρά, ο ερμηνευτής διαθέτει συγγενικά δικαιώματα για την ερμηνεία του, ενώ τα δικαιώματα της ηχογράφησης μπορεί να ανήκουν σε μια δισκογραφική εταιρεία.

Αυτό σημαίνει ότι η κυκλοφορία ενός τραγουδιού στο Spotify ή στο YouTube μπορεί να βασίζεται σε περισσότερες από μία άδειες και συμβάσεις.

Μπορεί ένας δημιουργός να αποσύρει τα τραγούδια του επειδή ήρθε σε ρήξη με τον ερμηνευτή;

Εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον σημείο της απάντησης.

Όπως εξηγεί το ChatGPT, μια προσωπική ή επαγγελματική διαμάχη ανάμεσα σε έναν δημιουργό και έναν ερμηνευτή δεν αποτελεί από μόνη της επαρκή νομικό λόγο για να αποσυρθούν τραγούδια που κυκλοφορούν νόμιμα.

Εάν υπάρχουν σε ισχύ οι απαραίτητες άδειες εκμετάλλευσης, ο δημιουργός δεν μπορεί απλώς να απαιτήσει από τις πλατφόρμες να διαγράψουν τις ηχογραφήσεις επειδή έχει διαταραχθεί η σχέση του με τον καλλιτέχνη.

Ωστόσο, τα δεδομένα θα μπορούσαν να αλλάξουν εάν προέκυπτε ζήτημα με τις άδειες, τη διάρκειά τους ή τους όρους των σχετικών συμβάσεων.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ο δημιουργός θα μπορούσε να διεκδικήσει νομικά την προστασία των δικαιωμάτων του και, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, να ζητήσει την αφαίρεση συγκεκριμένου περιεχομένου.

Τι ισχύει για τις ζωντανές εμφανίσεις της Άννας Βίσση;

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι ότι η δημόσια εκτέλεση ενός τραγουδιού σε μια συναυλία ή σε ένα νυχτερινό κέντρο αποτελεί διαφορετική μορφή εκμετάλλευσης από τη διάθεσή του στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Επομένως, ακόμη και εάν ένας δημιουργός περιορίσει ή ανακαλέσει την εξουσία αδειοδότησης για ζωντανές εκτελέσεις των έργων του, αυτό δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι παύουν να ισχύουν και οι άδειες που καλύπτουν τις ήδη κυκλοφορημένες ηχογραφήσεις.

Με απλά λόγια, άλλο το δικαίωμα να ερμηνεύεται ένα τραγούδι ζωντανά και άλλο το δικαίωμα να παραμένει διαθέσιμη μια παλαιότερη ηχογράφησή του στο Spotify ή στο YouTube.

Κινδυνεύουν τελικά να εξαφανιστούν οι επιτυχίες της Βίσση;

Η απάντηση του ChatGPT είναι ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί θεωρητικά, αλλά ούτε μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ή άμεσο αποτέλεσμα μιας διαμάχης

Για να διαπιστωθεί εάν ο Νίκος Καρβέλας θα μπορούσε πράγματι να επιβάλει την απόσυρση συγκεκριμένων τραγουδιών, θα έπρεπε να εξεταστούν οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί, οι άδειες που έχουν παραχωρηθεί και το ποιος διαχειρίζεται σήμερα τα αντίστοιχα δικαιώματα.

Χωρίς πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το τι θα μπορούσε να διεκδικήσει νομικά ο γνωστός συνθέτης.

Το βέβαιο είναι ότι τα τραγούδια που έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας και έχει ερμηνεύσει η Άννα Βίσση αποτελούν ένα τεράστιο κομμάτι της κοινής καλλιτεχνικής τους ιστορίας.

Και παρότι η συζήτηση γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα μπορεί να ανοίξει πολλά διαφορετικά σενάρια, η απόσυρση αυτών των ηχογραφήσεων από τις ψηφιακές πλατφόρμες δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει αυτομάτως, μόνο και μόνο επειδή οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαμάχη.

Σημείωση: Οι παραπάνω απαντήσεις προέκυψαν από ερώτημα προς το ChatGPT και αποτελούν γενική ενημέρωση για το πλαίσιο των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, όχι εξατομικευμένη νομική γνωμοδότηση ή επιβεβαίωση των συμβατικών σχέσεων των δύο καλλιτεχνών.