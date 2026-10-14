Κυπριακό: Στο τραπέζι η διευρυμένη πριν από τον Δεκέμβριο - «Ο χρόνος μάς πιέζει» - Τι αναμένεται από την Ολγκίν

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της χθεσινής συνάντησης των δύο ηγετών, σημειώνοντας ότι, παρά το γεγονός πως τα βήματα που γίνονται ενδέχεται να είναι μικρά, έχουν σημασία τόσο για την εντατικοποίηση των επαφών όσο και για τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσα από αυτές.

Όπως εξήγησε, οι συζητήσεις επικεντρώνονται σε ζητήματα που έχει θέσει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, αλλά και στις 19 εισηγήσεις που έχει καταθέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κοινή παρουσία των δύο ηγετών σε αντικατοχικό φεστιβάλ στην Πύλα, καθώς και στις προγραμματιζόμενες συναντήσεις με τις Τεχνικές Επιτροπές, τις οποίες χαρακτήρισε βήματα με συμβολική αλλά και ουσιαστική σημασία, καθώς πρόκειται για επιτροπές που παράγουν έργο.

Αναφερόμενος στα στενά χρονικά περιθώρια μέχρι τη λήξη της θητείας του Αντόνιο Γκουτέρες, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος παραδέχθηκε ότι ο χρόνος αποτελεί παράγοντα πίεσης για την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού.

«Ο χρόνος είναι κάτι το οποίο έχουμε πει ότι μας πιέζει. Εμείς θέλουμε να υπάρξουν εξελίξεις και θα θέλαμε να υπήρχαν εξελίξεις και πολύ προηγουμένως», ανέφερε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το μήνυμα που μεταφέρθηκε εκ νέου τόσο κατά τη χθεσινή συνάντηση όσο και στις τελευταίες επαφές των διαπραγματευτών είναι πως ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών εξακολουθεί να στοχεύει στη σύγκληση διευρυμένης συνάντησης εντός της θητείας του, δηλαδή πριν από τον Δεκέμβριο.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι για την ελληνοκυπριακή πλευρά δεν αποτελεί αυτοσκοπό η πραγματοποίηση μιας διευρυμένης συνάντησης, αλλά το ουσιαστικό αποτέλεσμα που αυτή μπορεί να επιφέρει.

Συγκεκριμένα, στόχος είναι μια τέτοια συνάντηση να οδηγήσει στην ανακοίνωση επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.

Ο κ. Λετυμπιώτης στάθηκε επίσης στην ανάγκη διαφύλαξης των συγκλίσεων που έχουν επιτευχθεί στο παρελθόν, καθώς και του διαπραγματευτικού κεκτημένου, επισημαίνοντας ότι η σχετική καταγραφή έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι ότι η καταγραφή αυτή θα πρέπει να δοθεί σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ώστε να αποτελέσει κοινή βάση για την επανέναρξη των συνομιλιών.

Σε σχέση με τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί από τις δύο πλευρές, ανέφερε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει τοποθετηθεί θετικά σε σειρά ζητημάτων που αφορούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζουν την ουσία των διαπραγματεύσεων ή τις υφιστάμενες συγκλίσεις.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα έφερε την πρόταση για σύσταση Τεχνικής Επιτροπής για τις φυσικές καταστροφές, την οποία, όπως είπε, η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει αποδεχθεί.

Παρά την αποδοχή της συγκεκριμένης πρότασης, σημείωσε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατή η υλοποίησή της.

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφορούσε και την αναμενόμενη κάθοδο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στην Κύπρο.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι κατά τη χθεσινή συνάντηση συμφωνήθηκε, ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών, να κοινοποιηθούν οι ημερομηνίες κατά τις οποίες οι δύο ηγέτες θα βρίσκονται στην Κύπρο και δεν θα έχουν άλλες υποχρεώσεις, προκειμένου η κ. Ολγκίν να διαμορφώσει το πρόγραμμα των επαφών της.

Η κάθοδός της αναμένεται εντός Οκτωβρίου, χωρίς να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο κ. Λετυμπιώτης εξέφρασε την προσδοκία ότι, λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Γραμματέα, η προσωπική απεσταλμένη θα εντατικοποιήσει τις επαφές της, ενδεχομένως διευρύνοντας και παρατείνοντας την παρουσία της στην Κύπρο.

Όπως υπογράμμισε, το ζητούμενο δεν είναι απλώς να πραγματοποιούνται περισσότερες συναντήσεις, αλλά αυτές να έχουν «ουσία και περιεχόμενο» και να οδηγούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η συνέχιση και εντατικοποίηση των επαφών αποτελεί θετική εξέλιξη, ιδιαίτερα ενόψει της επίσκεψης της κ. Ολγκίν, με την ελληνοκυπριακή πλευρά να διατηρεί ως βασικό στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού.

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