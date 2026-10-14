Δύσκολες στιγμές για οικογένεια με παιδί ΑμεΑ στην Κύπρο - «Πληρώνω το ενοίκιο και δεν μου μένουν λεφτά»

Όπως αναφέρει, εργάζεται 12 ώρες την ημέρα, ωστόσο δυσκολεύεται να καλύψει ακόμη και τις βασικές ανάγκες της οικογένειάς του, καθώς το κόστος στέγασης, διατροφής και φροντίδας του παιδιού του έχει γίνει ιδιαίτερα επιβαρυντικό.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει, στο σπίτι του υπάρχει παιδί με αναπηρία, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και χρειάζεται συνεχή φροντίδα και στήριξη, με τα σχετικά έξοδα να αυξάνουν ακόμη περισσότερο τις οικονομικές υποχρεώσεις της οικογένειας.

Ο ίδιος εξηγεί ότι, παρά τον καθημερινό του αγώνα, αισθάνεται πως οι δυνάμεις του εξαντλούνται, καθώς τα χρήματα που κερδίζει δεν επαρκούν για να καλύψει τις ανάγκες του νοικοκυριού του.

Όπως τονίζει, δεν ζητά πολυτέλειες, αλλά τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια μέσα από την εργασία του, να πληρώνει το ενοίκιο, να αγοράζει τα απαραίτητα για το τραπέζι της οικογένειάς του και να προσφέρει στο παιδί του τη φροντίδα που χρειάζεται.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς όσους αμφισβητούν όσα περιγράφει να μην προχωρούν σε βιαστικά συμπεράσματα, επισημαίνοντας πως κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια οικογένεια πίσω από τις κλειστές πόρτες του σπιτιού της.

«Η αξιοπρέπεια δεν πρέπει να είναι πολυτέλεια», είναι το μήνυμα που αναδεικνύεται μέσα από την ανάρτηση, με τον πολίτη να ζητά πιο προσιτά ενοίκια και μισθούς που να ανταποκρίνονται καλύτερα στο κόστος ζωής.

Καταλήγοντας, διερωτάται κατά πόσο είναι υπερβολικό να ζητά ένας εργαζόμενος που δουλεύει 12 ώρες την ημέρα να μπορεί να καλύπτει τις βασικές ανάγκες της οικογένειάς του, χωρίς να ζει καθημερινά με την αγωνία για το αν θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις.