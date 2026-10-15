Άγρια δολοφονία εγκύου στη Βρετανία από τον σύντροφό της: Τη μαχαίρωσε 60 φορές μετά από καβγά, προσπάθησε να σβήσει τα ίχνη με χλωρίνη

Η 33χρονη βρέθηκε νεκρή στις στο πάτωμα του μπάνιου του σπιτιού που έμενε με τον 31χρονο. Ήταν γυμνή και καλυμμένη με έναν μπλε μουσαμά.

Όπως ειπώθηκε στη δίκη, ο Γκάρνερ σκότωσε την Ο'Μπράιεν έπειτα από καβγά που είχαν. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα η Ο' Μπράιεν «είχε δεχθεί επανειλημμένες μαχαιριές στον λαιμό και το πρόσωπο. Ο ιατροδικαστής κατέγραψε περισσότερα από 60 ξεχωριστά τραύματα από μαχαίρι, τομές και διατρήσεις, εκ των οποίων τα 32 στο πρόσωπο και τον λαιμό της».

Μετά το έγκλημα ο «πέρασε την επόμενη μιάμιση ημέρα γδύνοντάς την, πλένοντας το σώμα της, καθαρίζοντας με χλωρίνη το διαμέρισμά του, βάζοντας σε σακούλες τα αιματοβαμμένα ρούχα της, καταστρέφοντας το τηλέφωνό της και πετώντας το δικό του, μέχρι που η αλήθεια τον πρόλαβε».

H 33χρονη Άμπερ Ο' Μπράιεν

Η αστυνομία έφτασε στο σπίτι του 31χρονου το απόγευμα της 19ης Απριλίου αφού εκείνος φέρεται να είχε πει σε συγγενή του ότι «τη μαχαίρωσε δύο φορές στον λαιμό».



Στο δικαστήριο κατατέθηκε, επίσης, ότι η Ο'Μπράιεν είχε πει στον αδελφό της ότι εκείνη και ο Γκάρνερ «μάλωναν συχνά για ανόητα πράγματα» και ότι ήταν «δυσαρεστημένη με τις εναλλαγές της διάθεσής του». Δύο εβδομάδες πριν τη δολοφονία της είχε πει στον αδελφό της για τον 31χρονο σύντροφό της: «Κάτι δεν μου κολλάει».

Από την πλευρά του ο 31χρονος αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει στην Ο'Μπράιεν σοβαρή σωματική βλάβη και ότι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε κατάσταση απώλειας του αυτοελέγχου του. Παράλληλα αναμένεται να πει ότι προσπάθησε να φύγει από το διαμέρισμα τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Απριλίου, αλλά η Ο'Μπράιεν τον γρονθοκόπησε, κρατούσε ένα μαχαίρι και του είπε ότι «είχε αποβάλει τα μωρά».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα