Ογκολογικό: Σοβαρό περιστατικό με ασθενή - Νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - Διατάχθηκε εσωτερική έρευνα για ιατρικό λάθος

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διεύθυνση του Κέντρου έχει δώσει οδηγίες για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, δεσμευόμενη για διαφάνεια ως προς τα αποτελέσματα.

Το Ογκολογικό Κέντρο τονίζει ότι προτεραιότητά του παραμένουν η φροντίδα της ασθενούς και η στήριξη της οικογένειάς της.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι, λόγω του ιατρικού απορρήτου και της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

Αυτούσια η ανακοίνωση

«Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου επιβεβαιώνει ότι ασθενής του Κέντρου διακομίστηκε χθες 14/10/2026 στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου και νοσηλεύεται.

Η διεύθυνση του Κέντρου έχει διατάξει εσωτερική έρευνα για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Θα υπάρξει πλήρης διαφάνεια σε σχέση με το αποτέλεσμα της έρευνας.

Προτεραιότητα του Κέντρου σε αυτό το στάδιο παραμένει η φροντίδα της ασθενούς και η στήριξη της οικογένειάς της.

Με σεβασμό στο ιατρικό απόρρητο και στην εν εξελίξει διερεύνηση, το Κέντρο δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια.»