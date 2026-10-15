Φέρνουν νοσηλευτές από το εξωτερικό ενώ εκατοντάδες εγκαταλείπουν το επάγγελμα - «Δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα»

Η συζήτηση θα συνεχιστεί στις 29 Οκτωβρίου 2026, με την ακρόαση των θέσεων των εργοδοτών και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ). Οι Βουλευτές της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής αναμένουν από το Υπουργείο Υγείας να επαναλάβει τη διαδικασία διαβούλευσης, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει περιθώριο συμφωνίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων.

Περίπου 150 νοσηλευτές με τις νέες ρυθμίσεις

Μιλώντας κατά τη συνεδρία, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, Καρολίνα Στυλιανού, εξήγησε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις προβλέπουν πως οι νοσηλευτές από τρίτες χώρες θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και, κατά κανόνα, τουλάχιστον δύο χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας.

Παράλληλα, σημείωσε δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού κάθε νοσηλευτηρίου, ούτε να αναλαμβάνουν καθήκοντα υπεύθυνου βάρδιας.

Σύμφωνα με την ίδια, η άδεια άσκησης επαγγέλματος θα έχει διάρκεια δύο ετών, ενώ αυξάνονται οι απαιτήσεις ως προς τη γνώση της ελληνικής γλώσσας σε σχέση με τις απαιτήσεις που ισχύουν σήμερα για νοσηλευτές από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κ. Στυλιανού ανέφερε πως η ρύθμιση θα μπορούσε να επιτρέψει την εργοδότηση περίπου 150 νοσηλευτών από τρίτες χώρες, προσφέροντας άμεση, αλλά περιορισμένη, ενίσχυση στα νοσηλευτήρια.

Παρουσιάζοντας τα μέτρα προσέλκυσης νέων στο επάγγελμα, αναφέρθηκε στην αύξηση των νέων εγγραφών φοιτητών νοσηλευτικής στα κυπριακά πανεπιστήμια, από 98 το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 σε 238 φέτος.

Στα μέτρα περιλαμβάνονται, επίσης, ετήσια εκστρατεία ύψους €120.000, οικονομική στήριξη φοιτητών, διερεύνηση της παροχής υποτροφιών και προώθηση του θεσμού των φροντιστών.

Μισθοί και οι συνθήκες εργασίας

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αμφισβήτησαν κατά πόσο η εργοδότηση προσωπικού από τρίτες χώρες μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική απάντηση στο πρόβλημα, υποστηρίζοντας ότι βασικές αιτίες της υποστελέχωσης παραμένουν οι χαμηλές απολαβές και οι δυσμενείς συνθήκες εργοδότησης, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα.

Εκ μέρους της ΣΕΚ, ο Μιχάλης Καζαμίας, έκανε λόγο για προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από τις διαφορετικές εργασιακές συνθήκες και κουλτούρες, ενώ έθεσε ερωτήματα και για τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των αναγκών στελέχωσης.

Υποστήριξε ότι στους υπολογισμούς περιλαμβάνονται ακόμη και κλίνες νοσηλευτηρίων που δεν έχουν ανεγερθεί.

Από την πλευρά της η ΠΑΣΥΔΥ ανέφερε ότι η σχετική μελέτη δεν έχει δοθεί επισήμως στη συντεχνία, με αποτέλεσμα να ζητείται πληρέστερη ενημέρωση για τα δεδομένα στα οποία βασίζονται οι σχεδιασμοί.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής στην Κύπρο Χρίστος Χριστοδούλου επικαλέστηκε μεγάλο αριθμό επαγγελματιών που έχουν εγκαταλείψει τη νοσηλευτική, αναφέροντας ότι 988 νοσηλευτές ηλικίας κάτω των 40 ετών δεν ανανεώνουν την άδεια, ενώ πρόσθεσε ότι 1.450 δεν ασκούν το νοσηλευτικό επάγγελμα στην Κύπρο.

Ζήτησε να διερευνηθούν οι λόγοι αποχώρησής τους και να θεσπιστούν κίνητρα για την επιστροφή τους, αντί η αντιμετώπιση των ελλείψεων να βασιστεί πρωτίστως στην προσέλκυση εργαζομένων από τρίτες χώρες.

Ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΝΟ, Σάββας Ιακώβου, υποστήριξε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δεν αντιμετωπίζει τη ρίζα του προβλήματος, θέτοντας ζητήματα εργασιακών συνθηκών, μισθών και ασφάλειας των ασθενών.

Είπε, παράλληλα, ότι η απαιτούμενη γνώση της ελληνικής γλώσσας θα πρέπει να βρίσκεται στο επίπεδο Γ1, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική επικοινωνία με τους ασθενείς και η ορθή καταγραφή των πληροφοριών.

Η εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών, Μαρία Παναγιώτου, εξέφρασε ανησυχία για τη γλωσσική επάρκεια, την επαγγελματική επάρκεια και την ομαλή ένταξη των νοσηλευτών από τρίτες χώρες.

Οι εκπρόσωποι των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΝΟ και ΠΑΣΥΔΥ έθεσαν, επίσης, ζητήματα που αφορούν παραβιάσεις ωραρίων, προβλήματα στις απολαβές και καταγγελίες για εκφοβισμό εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και επανέλαβαν την ανάγκη κατοχύρωσης συλλογικών συμβάσεων, προειδοποιώντας ότι η εισαγωγή προσωπικού από τρίτες χώρες, χωρίς παράλληλη βελτίωση των όρων εργοδότησης, ενδέχεται να δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα.

Ανάγκη ουσιαστικών λύσεων και διαβούλευσης, λέει η Πρόεδρος της Επιτροπής

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, Βουλευτής ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, ανέφερε ότι η συζήτηση για την έλλειψη νοσηλευτών στην Κύπρο πρέπει να συνεχιστεί, με στόχο την εξεύρεση λύσεων που θα αντιμετωπίζουν ουσιαστικά το πρόβλημα της υποστελέχωσης.

Όπως σημείωσε, κατά την πρώτη συζήτηση ακούστηκαν οι θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων των νοσηλευτών, οι οποίες ανέδειξαν τα προβλήματα που δημιουργούνται από την απουσία συλλογικών συμβάσεων σε αρκετούς τομείς, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης αξιοπρεπών όρων εργοδότησης και ικανοποιητικών μισθών για το νοσηλευτικό προσωπικό.

Η κ. Ορφανίδου αναμένει από το Υπουργείο Υγείας να επαναλάβει τη διαδικασία διαβούλευσης, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει περιθώριο συμφωνίας, ιδιαίτερα ως προς την εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων.

Ζητούν καταγραφή των πραγματικών αναγκών τα κόμματα

Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ Μαρίνα Νικολάου έθεσε ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα του προγραμματισμού του ΟΚΥπΥ, αναφέροντας ότι ενώ είχε προβλεφθεί αύξηση του προσωπικού κατά 228 υπαλλήλους, οι προσλήψεις ανήλθαν τελικά περίπου στις μισές.

Το ΑΚΕΛ ζήτησε επίσημη ενημέρωση για την εφαρμογή των συμφωνημένων δομών στελέχωσης στα δημόσια νοσηλευτήρια, καθώς και την ολοκλήρωση και κατάθεση του σχεδιασμού Capacity Planning, ώστε ο προγραμματισμός να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες των νοσηλευτηρίων.

Η κ. Νικολάου επανέλαβε ότι η αντιμετώπιση της υποστελέχωσης δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων, των μισθών και των συνθηκών εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ανδρέας Αποστόλου, ανέφερε ότι το αίτημα για εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες πρέπει να εξεταστεί με απόλυτη σοβαρότητα, με προτεραιότητα την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και την προστασία των ασθενών.

Επικαλούμενος τον αριθμό των περίπου 1.500 ατόμων που έχουν σπουδάσει νοσηλευτική αλλά εγκατέλειψαν το επάγγελμα, κυρίως λόγω των συνθηκών εργασίας, τόνισε την ανάγκη καταγραφής των πραγματικών αναγκών των νοσηλευτηρίων και παροχής σαφών απαντήσεων για τον αριθμό των αδειών που ενδέχεται να παραχωρηθούν, τη διάρκειά τους και τις ασφαλιστικές δικλίδες για την επαγγελματική επάρκεια όσων θα εργοδοτηθούν.

Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε διαδικασία κατεπείγοντος χωρίς προηγουμένως να διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώματα των νοσηλευτών και οι προοπτικές των νέων Κυπρίων που επιλέγουν να σπουδάσουν νοσηλευτική.

Η Βουλευτής του ΑΛΜΑ, Λίτσα Δρουσιώτου, σε δική της τοποθέτηση, ανέφερε ότι από τη συζήτηση για τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας προέκυψαν σοβαρές ανησυχίες από επαγγελματικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, ιδιαίτερα ως προς την επαγγελματική επάρκεια, την επικοινωνία με τους ασθενείς και τις συνθήκες εργασίας.

Υπογράμμισε ότι θα πρέπει να εξεταστούν ουσιαστικά οι λόγοι για τους οποίους, σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, περίπου 1.500 νοσηλευτές έχουν αποχωρήσει από το επάγγελμα, καθώς και τα μέτρα που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν την επιστροφή και την παραμονή τους.

ΚΥΠΕ