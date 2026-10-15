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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχεται νέα κακοκαιρία: Πότε να αναμένουμε βροχές και καταγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

 15.10.2026 - 22:35
Έρχεται νέα κακοκαιρία: Πότε να αναμένουμε βροχές και καταγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή, με υποχώρηση από την Κυριακή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι στις περισσότερες περιοχές κυρίως αίθριος, αλλά στα παράλια νεφώσεις που θα αναπτύσσονται πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται σύντομη καταιγίδα. Αργά τη νύκτα και τις αυγινές ώρες πιθανό να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη, κυρίως στο εσωτερικό. Οι άνεμοι θα τραπούν κυρίως σε απόγειους ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη αλλά στα δυτικά και τοπικά στα βόρεια θα είναι λίγο ταραγμένη και αρχικά στα δυτικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 16 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, το πρωί ο καιρός θα είναι στις περισσότερες περιοχές κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, στα παράλια. Νωρίς το απόγευμα, αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα, στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν το πρωί μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά παράλια το απόγευμα ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά, στα βόρεια και το απόγευμα στα νοτιοανατολικά, αλλά στα υπόλοιπα παράλια ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα είναι στις περισσότερες περιοχές κυρίως αίθριος, αλλά στα παράλια νεφώσεις που θα αναπτύσσονται πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς και στα προσήνεμα παράλια μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, στα προσήνεμα, και ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές. Τη νύκτα αναμένονται τοπικές βροχές, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά θα υπάρχουν και διαστήματα με αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, τουλάχιστον στο εσωτερικό και στα ορεινά.

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