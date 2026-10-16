Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΈρχονται νέες εκπλήξεις στο καιρικό μενού - Τι περιλαμβάνει για το Σαββατοκύριακο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχονται νέες εκπλήξεις στο καιρικό μενού - Τι περιλαμβάνει για το Σαββατοκύριακο

 16.10.2026 - 06:24
Έρχονται νέες εκπλήξεις στο καιρικό μενού - Τι περιλαμβάνει για το Σαββατοκύριακο

Σήμερα, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ αρχικά στα δυτικά και βόρεια παράλια ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή μέχρι και αύριο, ενώ ασθενής υψηλή πίεση αναμένεται σταδιακά από την Κυριακή.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή μέχρι και αύριο, ενώ ασθενής υψηλή πίεση αναμένεται σταδιακά από την Κυριακή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ αρχικά στα δυτικά και βόρεια παράλια ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα.

Προοδευτικά όμως μέχρι το μεσημέρι, θα αναπτύσσονται νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα βόρεια. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά μέχρι το μεσημέρι κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα νότια και τα ανατολικά παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί και παροδικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες στα παράλια αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά παροδικά κυρίως συννεφιασμένος, ενώ μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και τα βόρεια. Προοδευτικά μέχρι το βράδυ ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και πιθανόν και εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας έτσι πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απίστευτο περιστατικό: Άνδρας έσωσε τη βότκα του από τη φωτιά αντί για τη σύντροφό του - Βίντεο
Όχημα «καρφώθηκε» σε pet shop στη Λεμεσό και το έκανε... καλοκαιρινό - Δείτε βίντεο
Φορολογικές δηλώσεις: Αντίστροφη μέτρηση για την προθεσμία - Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο και τι πρέπει να γνωρίζουν
«Καλπάζει» η ακρίβεια: Πώς ψωνίζουν πλέον οι Κύπριοι – Καταγγελίες για αδικαιολόγητες αυξήσεις
Έρχονται νέες εκπλήξεις στο καιρικό μενού - Τι περιλαμβάνει για το Σαββατοκύριακο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΔΗΣΥ: Το φλερτ με τη συγκυβέρνηση και το δύσκολο στοίχημα της πολιτικής διαφοροποίησης από τον Νίκο Χριστοδουλίδη

 16.10.2026 - 06:22
Επόμενο άρθρο

«Καλπάζει» η ακρίβεια: Πώς ψωνίζουν πλέον οι Κύπριοι – Καταγγελίες για αδικαιολόγητες αυξήσεις

 16.10.2026 - 06:28
ΔΗΣΥ: Το φλερτ με τη συγκυβέρνηση και το δύσκολο στοίχημα της πολιτικής διαφοροποίησης από τον Νίκο Χριστοδουλίδη

ΔΗΣΥ: Το φλερτ με τη συγκυβέρνηση και το δύσκολο στοίχημα της πολιτικής διαφοροποίησης από τον Νίκο Χριστοδουλίδη

Όσο πληθαίνουν οι φωνές υπέρ μιας συμμετοχής του Δημοκρατικού Συναγερμού στην κυβέρνηση, τόσο πιο επιτακτικό γίνεται το ερώτημα, πώς η παράταξη θα διατηρήσει την αυτονομία της και θα πείσει τη βάση της για τις διαφορές της, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΣΥ: Το φλερτ με τη συγκυβέρνηση και το δύσκολο στοίχημα της πολιτικής διαφοροποίησης από τον Νίκο Χριστοδουλίδη

ΔΗΣΥ: Το φλερτ με τη συγκυβέρνηση και το δύσκολο στοίχημα της πολιτικής διαφοροποίησης από τον Νίκο Χριστοδουλίδη

  •  16.10.2026 - 06:22
ΠτΔ στο Politico: Πρόταση για «κούρεμα» της διάρκειας του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού - Βλέπει περικοπές έως 11%

ΠτΔ στο Politico: Πρόταση για «κούρεμα» της διάρκειας του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού - Βλέπει περικοπές έως 11%

  •  16.10.2026 - 07:12
Φορολογικές δηλώσεις: Αντίστροφη μέτρηση για την προθεσμία - Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο και τι πρέπει να γνωρίζουν

Φορολογικές δηλώσεις: Αντίστροφη μέτρηση για την προθεσμία - Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο και τι πρέπει να γνωρίζουν

  •  16.10.2026 - 06:32
Συγκλονίζει η περιπέτεια του 19χρονου στρατιώτη στη Λευκωσία – Έτσι έπαθε καρδιακή ανακοπή - Διασωληνωμένος στην ΜΕΘ

Συγκλονίζει η περιπέτεια του 19χρονου στρατιώτη στη Λευκωσία – Έτσι έπαθε καρδιακή ανακοπή - Διασωληνωμένος στην ΜΕΘ

  •  16.10.2026 - 08:25
«Καλπάζει» η ακρίβεια: Πώς ψωνίζουν πλέον οι Κύπριοι – Καταγγελίες για αδικαιολόγητες αυξήσεις

«Καλπάζει» η ακρίβεια: Πώς ψωνίζουν πλέον οι Κύπριοι – Καταγγελίες για αδικαιολόγητες αυξήσεις

  •  16.10.2026 - 06:28
Όχημα κατέληξε σε αυλή σπιτιού στη Λεμεσό - Απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο η οδηγός

Όχημα κατέληξε σε αυλή σπιτιού στη Λεμεσό - Απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο η οδηγός

  •  16.10.2026 - 08:50
Νέα δεδομένα στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη – Αυτές είναι οι αναζητήσεις της 56χρονης γιατρού στο ChatGPT για να θολώσει τα νερά

Νέα δεδομένα στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη – Αυτές είναι οι αναζητήσεις της 56χρονης γιατρού στο ChatGPT για να θολώσει τα νερά

  •  16.10.2026 - 07:55
Όχημα «καρφώθηκε» σε pet shop στη Λεμεσό και το έκανε... καλοκαιρινό - Δείτε βίντεο

Όχημα «καρφώθηκε» σε pet shop στη Λεμεσό και το έκανε... καλοκαιρινό - Δείτε βίντεο

  •  16.10.2026 - 06:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα