Όχημα κατέληξε σε αυλή σπιτιού στη Λεμεσό - Απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο η οδηγός

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση για το περιστατικό λήφθηκε στις 12:25, με μέλη των Πυροσβεστικών Σταθμών Αγίου Ιωάννη «Λοχία Βασίλη Κρόκου» και Μονοβόλικου να σπεύδουν στο σημείο με οχήματα και ομάδες διάσωσης.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, με αποτέλεσμα να εισέλθει στην αυλή ιδιωτικής κατοικίας και να προσκρούσει στα κάγκελα της βεράντας, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Για τον απεγκλωβισμό της χρειάστηκε η επέμβαση των μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία χρησιμοποίησαν ειδικό διασωστικό εξοπλισμό.

Ακολούθως, η οδηγός παραδόθηκε σε πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.