Ανείπωτη θλίψη: Στη γειτονιά των αγγέλων η 32χρονη Αφροδίτη που «έφυγε» μετά από τροχαίο - Η επιθυμία της οικογένειας

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στον Άγιο Θεράποντα.

Η οικογένεια της 32χρονης δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια, ενώ απευθύνει παράκληση προς όσους παρευρεθούν να φορούν λευκά ρούχα, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη της.

Η Αφροδίτη τραυματίστηκε το πρωί της 2ας Σεπτεμβρίου, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από όχημα στην οδό Αισώπου στη Λεμεσό. Κατά το περιστατικό υπέστη τραύμα στο κεφάλι και ρινορραγία και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.

Παρά τις προσπάθειες, η 32χρονη κατέληξε περίπου ενάμιση μήνα μετά το τροχαίο.

Η νεκροτομή επί της σορού της διενεργήθηκε από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κατέδειξε την ακριβή αιτία θανάτου, ενώ δείγματα έχουν αποσταλεί για ιστοπαθολογικές εξετάσεις.