Ράσελ Μπραντ: Στο δικαστήριο ημίγυμνες φωτογραφίες του ηθοποιού που τράβηξε γυναίκα τη νύχτα του φερόμενου βιασμού της

Φωτογραφίες του Βρετανού ηθοποιού και κωμικού Ράσελ Μπραντ, τις οποίες τράβηξε μία γυναίκα λίγη ώρα πριν από τον φερόμενο βιασμό της, παρουσιάστηκαν σε δικαστήριο του Λονδίνου, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη του 51χρονου για σειρά σεξουαλικών αδικημάτων.

Ο Μπραντ δικάζεται στο δικαστήριο Southwark Crown Court, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που αφορούν έξι γυναίκες και καλύπτουν μια δεκαετία, με αφετηρία το 1999. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για τρεις βιασμούς, τρεις σεξουαλικές επιθέσεις και μία άσεμνη επίθεση, ενώ έχει δηλώσει αθώος για το σύνολο των επτά κατηγοριών.

Η δίκη ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα και την Πέμπτη (15 Οκτωβρίου) το δικαστήριο άκουσε την κατάθεση μίας γυναίκας, η οποία αναφέρεται με το ψευδώνυμο «κυρία Α» και υποστηρίζει ότι ο Μπραντ τη βίασε κατά τη διάρκεια πολιτικού συνεδρίου το 1999.



Η γυναίκα κατέθεσε ότι γνώρισε τον Μπραντ στο περιθώριο του συνεδρίου του Εργατικού Κόμματος στο Μπόρνμουθ, όταν εκείνος ήταν 24 ετών και δεν είχε ακόμη αποκτήσει τη φήμη που γνώρισε τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, οι δυο τους άρχισαν να συζητούν για την πολιτική και το ενδεχόμενο συνεργασίας σε ένα δημιουργικό εγχείρημα. Η ίδια τον προσκάλεσε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της, προκειμένου να συνεχίσουν τη συζήτησή τους. Όπως εξήγησε στο δικαστήριο, δεν αισθανόταν ότι κινδύνευε, καθώς είχε σχηματίσει την εντύπωση ότι ο Μπραντ ήταν ομοφυλόφιλος.



«Κατηγορώ τον εαυτό μου που τον κάλεσα στο δωμάτιό μου. Αυτό ήταν το γραφείο μου. Ήταν ο χώρος εργασίας μου», είπε με δάκρυα στα μάτια. «Παραβίασε αυτόν τον χώρο», πρόσθεσε.

«Χοροπηδούσε ημίγυμνος και μου ζητούσε να τον φωτογραφίσω»