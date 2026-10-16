Ράσελ Μπραντ: Στο δικαστήριο ημίγυμνες φωτογραφίες του ηθοποιού που τράβηξε γυναίκα τη νύχτα του φερόμενου βιασμού της

Φωτογραφίες του Βρετανού ηθοποιού και κωμικού Ράσελ Μπραντ, τις οποίες τράβηξε μία γυναίκα λίγη ώρα πριν από τον φερόμενο βιασμό της, παρουσιάστηκαν σε δικαστήριο του Λονδίνου, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη του 51χρονου για σειρά σεξουαλικών αδικημάτων.
Ο Μπραντ δικάζεται στο δικαστήριο Southwark Crown Court, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που αφορούν έξι γυναίκες και καλύπτουν μια δεκαετία, με αφετηρία το 1999. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για τρεις βιασμούς, τρεις σεξουαλικές επιθέσεις και μία άσεμνη επίθεση, ενώ έχει δηλώσει αθώος για το σύνολο των επτά κατηγοριών.
Η δίκη ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα και την Πέμπτη (15 Οκτωβρίου) το δικαστήριο άκουσε την κατάθεση μίας γυναίκας, η οποία αναφέρεται με το ψευδώνυμο «κυρία Α» και υποστηρίζει ότι ο Μπραντ τη βίασε κατά τη διάρκεια πολιτικού συνεδρίου το 1999.
Η γυναίκα κατέθεσε ότι γνώρισε τον Μπραντ στο περιθώριο του συνεδρίου του Εργατικού Κόμματος στο Μπόρνμουθ, όταν εκείνος ήταν 24 ετών και δεν είχε ακόμη αποκτήσει τη φήμη που γνώρισε τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, οι δυο τους άρχισαν να συζητούν για την πολιτική και το ενδεχόμενο συνεργασίας σε ένα δημιουργικό εγχείρημα. Η ίδια τον προσκάλεσε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της, προκειμένου να συνεχίσουν τη συζήτησή τους. Όπως εξήγησε στο δικαστήριο, δεν αισθανόταν ότι κινδύνευε, καθώς είχε σχηματίσει την εντύπωση ότι ο Μπραντ ήταν ομοφυλόφιλος.
«Κατηγορώ τον εαυτό μου που τον κάλεσα στο δωμάτιό μου. Αυτό ήταν το γραφείο μου. Ήταν ο χώρος εργασίας μου», είπε με δάκρυα στα μάτια. «Παραβίασε αυτόν τον χώρο», πρόσθεσε.
«Χοροπηδούσε ημίγυμνος και μου ζητούσε να τον φωτογραφίσω»
Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας προβλήθηκε βίντεο από την κατάθεση που είχε δώσει η γυναίκα στην αστυνομία τον Σεπτέμβριο του 2023. Στην καταγεγραμμένη κατάθεσή της, η καταγγέλλουσα περιέγραψε ότι, μόλις έφτασαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, πρότεινε στον Μπραντ να φτιάξει ένα φλιτζάνι τσάι, ενώ εκείνη πήγε στο μπάνιο. Όταν επέστρεψε, τον βρήκε ημίγυμνο. «Χοροπηδούσε μέσα στο δωμάτιο. Θυμάμαι ότι έκανε διάφορες αστείες κινήσεις και μου ζητούσε να τον φωτογραφίσω», ανέφερε στην αστυνομικό που της έπαιρνε συνέντευξη.
Στη συνέχεια περιέγραψε ότι ο ηθοποιός «πηδούσε πάνω κάτω και έκανε τον χαζό, σαν στρουθοκάμηλος που τινάζει τα πόδια της ψηλά». Σύμφωνα με την καταγγελία της, λίγο αργότερα ο Μπραντ την έσπρωξε πάνω στο κρεβάτι και τη βίασε. Η γυναίκα περιέγραψε αναλυτικά στην αστυνομία όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν εκείνο το βράδυ.
Αργότερα, οι ένορκοι είδαν ορισμένες από τις φωτογραφίες που, σύμφωνα με την ίδια, της είχε ζητήσει ο Μπραντ να τραβήξει. Η καταγγέλλουσα δήλωσε ότι μέχρι σήμερα δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ο ηθοποιός επέμενε να τον φωτογραφίσει φορώντας το «απαίσιο, στενό εσώρουχό του».
Κατά την αντεξέταση, ο συνήγορος υπεράσπισης του Μπραντ, Ίαν Γουίντερ, αμφισβήτησε τις αναμνήσεις της γυναίκας για τα γεγονότα και υποστήριξε ότι εκείνη είχε γοητευτεί από τον νεαρό τότε ηθοποιό. «Σας είχε γοητεύσει. Ήταν ένας πολύ ελκυστικός νεαρός άνδρας. Ήταν πανέξυπνος. Είχε πολύ έντονη προσωπική γοητεία. Θέλατε να περάσετε περισσότερο χρόνο μαζί του», συνέχισε.
Η γυναίκα απέρριψε κατηγορηματικά αυτόν τον ισχυρισμό. «Αυτό δεν ισχύει. Πίστευα ότι ήταν ένας ομοφυλόφιλος άνδρας, ένας άνθρωπος καλλιεργημένος και φιλικός», απάντησε.
Στην κατάθεση που είχε δώσει στην αστυνομία το 2023, η γυναίκα έδειχνε εμφανώς ταραγμένη καθώς περιέγραφε πώς αισθανόταν μετά τον φερόμενο βιασμό. Όπως είπε, ένιωθε «ένοχη» και «βρόμικη», ενώ ο Μπραντ, σύμφωνα με την ίδια, συμπεριφερόταν σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.
Η καταγγέλλουσα εξήγησε επίσης γιατί χρειάστηκε να περάσουν 24 χρόνια μέχρι να απευθυνθεί στην αστυνομία. Όπως υποστήριξε, φοβόταν ότι κανείς δεν θα την πίστευε και γι' αυτό δεν είχε προχωρήσει νωρίτερα σε καταγγελία. Η απόφασή της άλλαξε το 2023, όταν παρακολούθησε ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο παρουσιάζονταν καταγγελίες για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά του Μπραντ.
Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ αποφάσισε να καταθέσει και η ίδια όσα υποστηρίζει ότι είχε βιώσει το 1999. Η δίκη του Ράσελ Μπραντ συνεχίζεται, με τον ηθοποιό να αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα