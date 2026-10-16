Σάρκα και οστά παίρνει το όραμα για τη Σχολή του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα- Καθοριστική η συμβολή του Δήμου, των βουλευτών και του Πρύτανη

Ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο για τη Λάρνακα περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης, έπειτα από επίμονες προσπάθειες, διεκδικήσεις και στενή συνεργασία. Στόχος, η δημιουργία ενός σύγχρονου πανεπιστημιακού πυρήνα με επίκεντρο τις θαλάσσιες επιστήμες, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την έρευνα και την καινοτομία.

Ένα όραμα που για χρόνια αποτελούσε στόχο και διεκδίκηση για τη Λάρνακα αρχίζει πλέον να παίρνει σάρκα και οστά, με την ανέγερση του νέου κτιρίου της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στην περιοχή Μακένζυ να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Πίσω από αυτή την εξέλιξη βρίσκεται μια συντονισμένη προσπάθεια, στην οποία καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν ο Δήμος Λάρνακας, οι βουλευτές της πόλης, αλλά και ο ίδιος ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, ο οποίος έχει συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση του εγχειρήματος και στην προσπάθεια να αποκτήσει η Λάρνακα μια ισχυρή και μόνιμη παρουσία στον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης.

Η δημιουργία της Σχολής δεν αποτελεί απλώς την κατασκευή ενός νέου πανεπιστημιακού κτιρίου. Πρόκειται για ένα έργο με ευρύτερη σημασία για την πόλη, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει νέες αναπτυξιακές προοπτικές, να ενισχύσει την τοπική οικονομία και να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Λάρνακας, με αιχμή τη θάλασσα, την Αλυκή, τη ναυτιλία και το περιβάλλον.

Οι διεκδικήσεις της Λάρνακας και η συμβολή του Δήμου

Ο Δήμος Λάρνακας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια να προχωρήσει το εγχείρημα, στηρίζοντας έμπρακτα την προοπτική εγκατάστασης και ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ στην πόλη. Η παραχώρηση προσωρινών εκπαιδευτικών υποδομών, μέχρι την ολοκλήρωση του νέου κτιρίου, αποτελεί μία από τις πρακτικές ενέργειες που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της έναρξης λειτουργίας των πρώτων προγραμμάτων σπουδών.

Παράλληλα, ο Δήμος προχωρεί στον σχεδιασμό για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών δίπλα από τις νέες εγκαταστάσεις της Σχολής, με τις διαδικασίες για την προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού να προωθούνται. Εξετάζεται, επίσης, η αξιοποίηση άλλων δημοτικών τεμαχίων για τη δημιουργία κατοικιών με προσιτό ενοίκιο, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που αναμένεται να προκύψουν από την παρουσία φοιτητών και ακαδημαϊκών στην πόλη.

Οι σχεδιασμοί αυτοί καταδεικνύουν ότι η προσπάθεια δεν περιορίζεται στην ανέγερση ενός κτιρίου, αλλά αφορά τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πανεπιστημιακής κοινότητας στη Λάρνακα.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο Δήμος επιδιώκει την εξεύρεση μόνιμης στέγης για το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (CMMI), αναγνωρίζοντας ότι η συνεργασία της ανώτατης εκπαίδευσης με ερευνητικούς οργανισμούς μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την καινοτομία και την επιστημονική δραστηριότητα στην πόλη.

Ο ρόλος των βουλευτών της Λάρνακας

Σημαντική παράμετρος στην πορεία υλοποίησης του έργου αποτελεί και η διεκδικητική παρουσία των βουλευτών της Λάρνακας, οι οποίοι έχουν κάθε λόγο να στηρίζουν την ενίσχυση της ανώτατης εκπαίδευσης και την προώθηση αναπτυξιακών έργων που αναβαθμίζουν τον ρόλο της πόλης.

Η δημιουργία της Σχολής εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να αποκτήσει η Λάρνακα τις υποδομές και τις ευκαιρίες που δικαιούται, ενισχύοντας τις δυνατότητές της στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας.

Η πολιτική στήριξη, η διεκδίκηση και η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την προώθηση τέτοιων έργων, ιδιαίτερα όταν απαιτείται συντονισμός μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της πανεπιστημιακής κοινότητας και της Πολιτείας.

Η σημερινή πορεία του έργου αποτελεί, συνεπώς, μια σημαντική εξέλιξη για τη Λάρνακα, με την ανάγκη συνέχισης της συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων να παραμένει καθοριστική μέχρι την ολοκλήρωση και την πλήρη λειτουργία της Σχολής.

Καθοριστική η συμβολή του Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη, ο οποίος έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στην προώθηση και την ανάπτυξη του πανεπιστημιακού εγχειρήματος στη Λάρνακα.

Η υλοποίηση μιας νέας πανεπιστημιακής Σχολής προϋποθέτει πολύ περισσότερα από την εξασφάλιση ενός χώρου και την ανέγερση εγκαταστάσεων. Απαιτεί ακαδημαϊκό σχεδιασμό, διαμόρφωση σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών, στελέχωση, πιστοποιήσεις, χρονοδιαγράμματα και συνεργασίες με επιστημονικούς και ερευνητικούς οργανισμούς.

Σε αυτό το σύνθετο πλαίσιο, ο Πρύτανης έχει συμβάλει στην προώθηση του σχεδιασμού για τη νέα Σχολή, με στόχο τη δημιουργία ενός ακαδημαϊκού συνόλου που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της επιστήμης και της κοινωνίας. Τα προγράμματα σπουδών έχουν διαμορφωθεί με τη συμμετοχή διεθνούς επιστημονικής ομάδας και ακαδημαϊκών από πανεπιστήμια και οργανισμούς του εξωτερικού, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική εφαρμογή της γνώσης και στη σύνδεση της εκπαίδευσης με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Λάρνακας.

Η συμβολή του Καθηγητή Ζαφείρη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το εγχείρημα περνά από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση. Η προετοιμασία των ακαδημαϊκών προγραμμάτων, η οργάνωση των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης και ο σχεδιασμός για την έναρξη λειτουργίας των πρώτων τμημάτων αποτελούν κρίσιμα βήματα για την επιτυχία της νέας Σχολής.

Τα επόμενα βήματα και τα χρονοδιαγράμματα

Σύμφωνα με την ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Λάρνακας και το ΤΕΠΑΚ προς τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, στις 12 Νοεμβρίου 2026 έχει προγραμματιστεί η αξιολόγηση από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), η οποία αφορά τη Σχολή, το Τμήμα Βιώσιμης Ανάπτυξης και το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών.

Εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες πιστοποίησης, στόχος είναι να υποδεχθεί η Λάρνακα τους πρώτους φοιτητές της Βιώσιμης Ανάπτυξης τον Σεπτέμβριο του 2027. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι νέες εγκαταστάσεις, τα μαθήματα προγραμματίζεται να διεξάγονται προσωρινά στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας.

Για το πρόγραμμα Θαλάσσιας Βιολογίας, ο σχεδιασμός προβλέπει έναρξη λειτουργίας τον Σεπτέμβριο του 2028, στις νέες εγκαταστάσεις της Σχολής στην περιοχή Μακένζυ.

Οι εργασίες ανέγερσης του κτιρίου έχουν ήδη αρχίσει, με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε €10.934.000 και την ολοκλήρωσή του να αναμένεται τον Αύγουστο του 2028. Η τελετή κατάθεσης του θεμέλιου λίθου έχει προγραμματιστεί για τις 30 Οκτωβρίου 2026, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μια νέα εποχή για τη Λάρνακα

Η δημιουργία της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για μια νέα εποχή για τη Λάρνακα. Η παρουσία φοιτητών, ακαδημαϊκών και ερευνητών αναμένεται να ενισχύσει την τοπική οικονομία, να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και να προσφέρει πρόσθετη δυναμική σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της θάλασσας, του περιβάλλοντος και της καινοτομίας.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας και της επιμονής στην προώθηση αναπτυξιακών στόχων. Ο Δήμος Λάρνακας, οι βουλευτές της πόλης και η πανεπιστημιακή ηγεσία καλούνται να συνεχίσουν να εργάζονται συντονισμένα, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό και η Σχολή να αποκτήσει τη θέση που της αξίζει στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χάρτη της Κύπρου.

Το στοίχημα πλέον, είναι η μετάβαση από τις υποδομές και τον σχεδιασμό στην πλήρη λειτουργία της Σχολής. Για τη Λάρνακα, η προοπτική αυτή δεν αφορά μόνο την απόκτηση ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος, αλλά τη δημιουργία ενός νέου πυλώνα ανάπτυξης, γνώσης και καινοτομίας με μακροπρόθεσμα οφέλη για την πόλη και ολόκληρη την Κύπρο.