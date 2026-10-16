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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επανεκλογή για τη Δέσποινα Κυπριανού στην ηγεσία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων

 16.10.2026 - 12:15
Επανεκλογή για τη Δέσποινα Κυπριανού στην ηγεσία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων

Στη θέση της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Bureau) του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Ευρωπαίων Εισαγγελέων (Consultative Council of European Prosecutors – CCPE) του Συμβουλίου της Ευρώπης επανεξελέγη ομόφωνα από την ολομέλεια του CCPE, η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Δέσποινα Κυπριανού, στις 15 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, η κ. Κυπριανού είχε εκλεγεί στη θέση της Αντιπροέδρου τον Οκτώβριο 2025 και η επανεκλογή της συνιστά σημαντική αναγνώριση του έργου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας αλλά και της ίδιας. Μέχρι σήμερα,είναι το μόνο μέλος από την Κύπρο που έχει εκλεγεί στη θέση αυτή.

Tο CCPE ενεργεί ως συμβουλευτικό Σώμα προς την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης και αποτελείται από υψηλόβαθμα στελέχη των εισαγγελικών Σωμάτων των κρατών μελών. Ιδρύθηκε το 2005 με απόφαση της Επιτροπής Υπουργών, με στόχο την εμπέδωση του Κράτους Δικαίου μέσω της αναγνώρισης και ενδυνάμωσης του ρόλου των εισαγγελικών Αρχών. Αρμοδιότητά του είναι η παροχή γνωμοδοτήσεων προς την Επιτροπή Υπουργών, με θέματα τη λειτουργία των εισαγγελικών Αρχών και την ποινική δικαιοσύνη.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η κ. Κυπριανού έχει μακροχρόνια και ενεργό συμμετοχή στις δράσεις του CCPE, εκπροσωπώντας το Σώμα, μεταξύ άλλων, σε Συνέδρια και Συνόδους Υψηλού Επιπέδου ως ομιλήτρια. Παράλληλα συμμετέχει στις ομάδες εργασίας που ετοιμάζουν τις Συστάσεις (Opinions) που εκδίδονται από το CCPE.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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