Φειδίας Παναγιώτου: «Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις συνεργασίες για τις Προεδρικές του 2028» - Τι είπε για την ψαροταβέρνα

Ερωτηθείς κατά πόσο βρίσκεται σε αναζήτηση, μαζί με το Άλμα, υποψηφίου για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028, ο Φειδίας Παναγιώτου ανέφερε ότι είναι ακόμη νωρίς, τονίζοντας, ωστόσο, ότι είναι ανοιχτοί σε συνεργασίες.

«Είναι γρήγορα, αλλά εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις συνεργασίες, και με τον υφιστάμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εφόσον συμφωνήσουμε σε κάποιους όρους, και με τον Δημοκρατικό Συναγερμό και με το ΑΚΕΛ και με το Άλμα», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, μια πιθανή προσέγγιση θα ήταν να εξευρεθεί κοινός υποψήφιος με το Άλμα, με στόχο να διερευνηθεί κατά πόσο θα μπορούσε να εξασφαλίσει ευρύτερη στήριξη.

«Θα ήταν ίσως καλύτερο να βρούμε έναν υποψήφιο, να το συμφωνήσουμε μαζί με το Άλμα και να δούμε αν μπορούμε να πιάσουμε τη στήριξη ευρύτερα και από άλλα κόμματα», δήλωσε.

«Με το Άλμα είμαστε καινούρια κόμματα στη Βουλή, έχουμε καινούριες σκέψεις. Νομίζω υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας», ανέφερε.

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο θα ταχθεί στο πλευρό του Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Φειδίας Παναγιώτου διέψευσε ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, αναφερόμενος, ωστόσο, στις καλές σχέσεις που διατηρεί με τον πρώην πρόεδρο του ΔΗΣΥ.

«Όπως βρέθηκα πολλές φορές με την Αννίτα να συζητήσουμε για τον Πρόεδρο της Βουλής, έχω μια καλή σχέση με τον κύριο Αβέρωφ. Τον εκτιμώ, είναι ένας πολιτικός που είναι πανέξυπνος, θεωρώ», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής υπάρχει ικανοποίηση, σημειώνοντας πως το επόμενο διάστημα θα διαφανεί καλύτερα η πορεία της συνεργασίας, ιδιαίτερα ενόψει της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τι είπε για την ψαροταβέρνα με Αβέρωφ και Αννίτα

Ερωτηθείς να σχολιάσει τα όσα λέγονται για τη συνάντηση σε ψαροταβέρνα με τον Αβέρωφ Νεοφύτου και την Αννίτα Δημητρίου, ο Φειδίας Παναγιώτου έκανε λόγο για εσωτερικές διαφωνίες στον Δημοκρατικό Συναγερμό, αναφερόμενος παράλληλα στις διαβουλεύσεις που είχαν προηγηθεί.

«Αυτοί είναι τσακωμοί που γίνονται στον ΔΗΣΥ. Υπήρχαν διαβουλεύσεις με την κυρία Αννίτα, ήταν και ο κύριος Νεοφύτου σε κάποια πράγματα που συζητήσαμε. Το αφήνω εδώ», ανέφερε.

Δείτε το σχετικό απόσμασμα: