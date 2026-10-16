Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΦειδίας Παναγιώτου: «Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις συνεργασίες για τις Προεδρικές του 2028» - Τι είπε για την ψαροταβέρνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φειδίας Παναγιώτου: «Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις συνεργασίες για τις Προεδρικές του 2028» - Τι είπε για την ψαροταβέρνα

 16.10.2026 - 14:06
Φειδίας Παναγιώτου: «Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις συνεργασίες για τις Προεδρικές του 2028» - Τι είπε για την ψαροταβέρνα

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασιών με κόμματα ενόψει των Προεδρικών Εκλογών του 2028 αφήνει ο Ευρωβουλευτής και Πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδίας Παναγιώτου, ο οποίος, σε δηλώσεις του στην εκπομπή Ενημέρωση Τώρα», αναφέρθηκε στις σχέσεις με το Άλμα, τον Δημοκρατικό Συναγερμό αλλά και στην... ψαροταβέρνα.

Ερωτηθείς κατά πόσο βρίσκεται σε αναζήτηση, μαζί με το Άλμα, υποψηφίου για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028, ο Φειδίας Παναγιώτου ανέφερε ότι είναι ακόμη νωρίς, τονίζοντας, ωστόσο, ότι είναι ανοιχτοί σε συνεργασίες.

«Είναι γρήγορα, αλλά εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις συνεργασίες, και με τον υφιστάμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εφόσον συμφωνήσουμε σε κάποιους όρους, και με τον Δημοκρατικό Συναγερμό και με το ΑΚΕΛ και με το Άλμα», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, μια πιθανή προσέγγιση θα ήταν να εξευρεθεί κοινός υποψήφιος με το Άλμα, με στόχο να διερευνηθεί κατά πόσο θα μπορούσε να εξασφαλίσει ευρύτερη στήριξη.

«Θα ήταν ίσως καλύτερο να βρούμε έναν υποψήφιο, να το συμφωνήσουμε μαζί με το Άλμα και να δούμε αν μπορούμε να πιάσουμε τη στήριξη ευρύτερα και από άλλα κόμματα», δήλωσε.

«Με το Άλμα είμαστε καινούρια κόμματα στη Βουλή, έχουμε καινούριες σκέψεις. Νομίζω υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας», ανέφερε.

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο θα ταχθεί στο πλευρό του Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Φειδίας Παναγιώτου διέψευσε ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, αναφερόμενος, ωστόσο, στις καλές σχέσεις που διατηρεί με τον πρώην πρόεδρο του ΔΗΣΥ.

«Όπως βρέθηκα πολλές φορές με την Αννίτα να συζητήσουμε για τον Πρόεδρο της Βουλής, έχω μια καλή σχέση με τον κύριο Αβέρωφ. Τον εκτιμώ, είναι ένας πολιτικός που είναι πανέξυπνος, θεωρώ», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής υπάρχει ικανοποίηση, σημειώνοντας πως το επόμενο διάστημα θα διαφανεί καλύτερα η πορεία της συνεργασίας, ιδιαίτερα ενόψει της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τι είπε για την ψαροταβέρνα με Αβέρωφ και Αννίτα

Ερωτηθείς να σχολιάσει τα όσα λέγονται για τη συνάντηση σε ψαροταβέρνα με τον Αβέρωφ Νεοφύτου και την Αννίτα Δημητρίου, ο Φειδίας Παναγιώτου έκανε λόγο για εσωτερικές διαφωνίες στον Δημοκρατικό Συναγερμό, αναφερόμενος παράλληλα στις διαβουλεύσεις που είχαν προηγηθεί.

«Αυτοί είναι τσακωμοί που γίνονται στον ΔΗΣΥ. Υπήρχαν διαβουλεύσεις με την κυρία Αννίτα, ήταν και ο κύριος Νεοφύτου σε κάποια πράγματα που συζητήσαμε. Το αφήνω εδώ», ανέφερε.

Δείτε το σχετικό απόσμασμα:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε η νεφρολόγος Ιωάννα Γκουτζαμάνη του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού – Θλίψη στον ΟΚΥπΥ
Όχημα «καρφώθηκε» σε pet shop στη Λεμεσό και το έκανε... καλοκαιρινό - Δείτε βίντεο
Συγκλονίζει η περιπέτεια του 19χρονου στρατιώτη στη Λευκωσία – Έτσι έπαθε καρδιακή ανακοπή - Διασωληνωμένος στην ΜΕΘ
Temu και Shein: Μειώθηκαν οι παραγγελίες στην Κύπρο μετά τον δασμό των €3 – Έρχεται νέα επιβάρυνση
VIDEO: Λανθασμένη χορήγηση σκευάσματος σε 40χρονη – Τα νεότερα για την υγεία της – Τι απαντά ο ΟΚΥπΥ
Όχημα κατέληξε σε αυλή σπιτιού στη Λεμεσό - Απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο η οδηγός

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δρόμος Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς: Απορρίφθηκαν και οι δύο προσφορές – Εξετάζεται λύση τεσσάρων λωρίδων

 16.10.2026 - 14:08
Επόμενο άρθρο

Αντιτρομοκρατική άσκηση στην Κεντρική Τράπεζα – Σε πλήρη κινητοποίηση Αστυνομία, Πυροσβεστική και Ασθενοφόρα - Δείτε βίντεο

 16.10.2026 - 14:16
ΠτΔ: Συνάντηση ΕΕ – Τουρκίας εντός Οκτωβρίου μετά από παράκληση Γκουτέρες – Προσδοκίες για εξελίξεις στο Κυπριακό

ΠτΔ: Συνάντηση ΕΕ – Τουρκίας εντός Οκτωβρίου μετά από παράκληση Γκουτέρες – Προσδοκίες για εξελίξεις στο Κυπριακό

Συνάντηση της ΕΕ με την Τουρκία στο υψηλότερο επίπεδο θα πραγματοποιηθεί εντός Οκτωβρίου, για να συζητηθούν η προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό και ενδεχόμενη πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις, προανήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την προσέλευσή του την Παρασκευή το πρωί για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, στις Βρυξέλλες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Συνάντηση ΕΕ – Τουρκίας εντός Οκτωβρίου μετά από παράκληση Γκουτέρες – Προσδοκίες για εξελίξεις στο Κυπριακό

ΠτΔ: Συνάντηση ΕΕ – Τουρκίας εντός Οκτωβρίου μετά από παράκληση Γκουτέρες – Προσδοκίες για εξελίξεις στο Κυπριακό

  •  16.10.2026 - 13:10
Αβέρωφ Νεοφύτου: Ο όρκος τιμής στους συναγερμικούς - «Δεν θα πληγωθούν ποτέ από μένα» - Τα ερωτήματα για τις Προεδρικές

Αβέρωφ Νεοφύτου: Ο όρκος τιμής στους συναγερμικούς - «Δεν θα πληγωθούν ποτέ από μένα» - Τα ερωτήματα για τις Προεδρικές

  •  16.10.2026 - 12:49
ΔΗΣΥ: Το φλερτ με τη συγκυβέρνηση και το δύσκολο στοίχημα της πολιτικής διαφοροποίησης από τον Νίκο Χριστοδουλίδη

ΔΗΣΥ: Το φλερτ με τη συγκυβέρνηση και το δύσκολο στοίχημα της πολιτικής διαφοροποίησης από τον Νίκο Χριστοδουλίδη

  •  16.10.2026 - 06:22
Φειδίας Παναγιώτου: «Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις συνεργασίες για τις Προεδρικές του 2028» - Τι είπε για την ψαροταβέρνα

Φειδίας Παναγιώτου: «Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις συνεργασίες για τις Προεδρικές του 2028» - Τι είπε για την ψαροταβέρνα

  •  16.10.2026 - 14:06
Τραγωδία στη Χλώρακα: Έπεσε η αυλαία για τον θάνατο του 3χρονου – Η ποινή για τον 37χρονο πατέρα

Τραγωδία στη Χλώρακα: Έπεσε η αυλαία για τον θάνατο του 3χρονου – Η ποινή για τον 37χρονο πατέρα

  •  16.10.2026 - 12:26
VIDEO: Πώς μπορεί να μειωθεί το ρεύμα κατά 20% – Οι εισηγήσεις του Φειδία Παναγιώτου στον Υπουργό Ενέργειας

VIDEO: Πώς μπορεί να μειωθεί το ρεύμα κατά 20% – Οι εισηγήσεις του Φειδία Παναγιώτου στον Υπουργό Ενέργειας

  •  16.10.2026 - 14:27
Δίκη Ζαβράντωνα: Εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον του για τα 15 κιλά κοκαΐνης

Δίκη Ζαβράντωνα: Εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον του για τα 15 κιλά κοκαΐνης

  •  16.10.2026 - 10:28
«Θα σε σκοτώσω» - Μπήκε στο σπίτι του 26χρονου και τον τραυμάτισε στο χέρι - Η κατάσταση της υγείας του

«Θα σε σκοτώσω» - Μπήκε στο σπίτι του 26χρονου και τον τραυμάτισε στο χέρι - Η κατάσταση της υγείας του

  •  16.10.2026 - 09:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα