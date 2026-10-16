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Η Κλέλια Ανδριολάτου κάνει κατακόρυφο στη φύση, δείτε φωτογραφία

 16.10.2026 - 14:19
Η Κλέλια Ανδριολάτου κάνει κατακόρυφο στη φύση, δείτε φωτογραφία

Γυμναστική στη φύση έκανε η Κλέλια Ανδριολάτου, δημοσιεύοντας φωτογραφία με το κατακόρυφό της με φόντο το βουνό.

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