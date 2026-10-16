Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη της 18χρονης Αποστολίας από το σπίτι της - Φωτογραφία της στη δημοσιότητα

Η 18χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, μέτριου αναστήματος, με μακριά ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια. Κατά την αναχώρηση της φορούσε ροζ κοντομάνικη φανέλα, μαύρο κοντό παντελονάκι και ασπρόμαυρα μποτάκια μάρκας «NIKE».

Παρακαλείται οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου, στο τηλέφωνο 26-806021 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.